Paghs datter efter dødsfald: - Far var afklaret

– Far var afklaret med, at døden var nær. Han vidste, hvor det bar hen.

Sådan lyder det fra den afdøde skuespiller og teatermand Klaus Paghs datter, Anne Oppenhagen Pagh, 46.

Klaus Pagh døde tirsdag morgen i sin lejlighed i Hellerup omgivet af sin familie efter at have kæmpet med svær sygdom de seneste år.

Hun, der er datter af Pagh og Sonja Oppenhagen, fortæller videre, at hendes 85-årige far skal bisættes fra Frederiksberg Kirke på lørdag.

At bisættelsen sker fra netop den kirke er ikke tilfældigt. Den ligger lige over for det tidligere ABC Teatret, hvor hendes far i fordums tid var en succesfuld direktør.

Danmarks sidste førsteelsker er død

Gode samtaler

85-årige Klaus Pagh havde de seneste år kæmpet med flere alvorlige sygdomme, og for to år siden fortalte han selv til Ekstra Bladet, at han havde fornemmet, at enden var nær.

At der i netop den kirke skulle holdes den sidste sammenkomst for ham, havde han selv besluttet.

– Vi kom ret tæt på hinanden i den sidste tid. Min fornemmelse er, at far var afklaret, da han døde. Han fik to dejlige år efter sin alvorlige sygdom. Og han har jo oplevet så meget, siger hun og tilføjer, at det, hendes far lærte hende, var værdien i at være sig selv.

Paghs sidste måneder: Nåede de store fester

På lørdag bliver det præsten Sørine Gotfredsen, der sørger for, at der bliver sagt det velfortjente farvel til levemanden Klaus Pagh i kirken.

– Han har givet udtryk for, at han gerne ville have, det var mig, der stod for hans sidste farvel. Vi har haft en række gode samtaler, hvor han har betroet sig til mig, fortæller sognepræst Sørine Gotfredsen.