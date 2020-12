Paghs sidste måneder: Nåede de store fester

Kobberbryllup med sin elskede Nan samt 85-års fødselsdagsfest.

Det var to af de store begivenheder, som Klaus Pagh har kunnet glæde sig over at opleve i sine sidste måneder – glade stunder, som han på denne tid for to år siden bestemt ikke havde regnet med at få lov at opleve.

I efteråret 2018 var Klaus Pagh nemlig så hårdt ramt af sygdom, at han begyndte at planlægge sin egen begravelse, som han forudså var nært forestående. Månederne furud havde budt på fjernelse af galdeblæren, betændelse i bugspytkirtlen, en blodprop i hjertet, to gange lungebetændelse og en operation for kræft i tyktarmen.

For Klaus Pagh og Nancy er juleaften i den grad hjerternes fest. Det er nemlig deres bryllupsdag, og sidste år kunne de fejre kobberbryllup. Billedet her er dog fra en tidligere jul. Foto: Linda Johansen

Men ved juletid meddelte han Ekstra Bladets journalist, at han indtil videre havde aflyst sin egen begravelse.

Døden kan ikke undgås

– Ja, ja, jeg dør jo selvfølgelig i løbet af et par år. Det kan jeg ikke undgå. Men altså ikke denne gang, konstaterede han med et svagt grin.

Og han fik ret. Han fik to år mere, og juleaften sidste år fejrede han Nan kobberbryllup i gode venners selskab. Noget Pagh i den grad så frem til.

– Indtil videre har jeg jo oplevet 83 juleaftener ... Jeg synes, at jul er noget underligt noget. Men kobberbryllupppet glæder jeg mig til, fortalte han, der fik den fest, han ønskede sig.

Hans drøm for foråret og sommeren 2020 var at kunne sidde i solen på terrassen og nyde en kold øl – eller måske ligefrem at kunne rejse til et varmt sted. Det sidste forhindrede ikke mindst coronaen.

– Hvis coronaen rammer mig, så stamper jeg nok af. Måske har jeg kun en måned tilbage at leve i, lød det fra ham i april.

Men gamle levemænd forgår ikke så let. Så i juli stod den på festivitas, da han fyldte 85 år.

Vel var det ikke som fordums store fester med huset fyldt med gæster og ståhej til den lyse morgen. I stedet var der tale om en førsteklasses frokost for en lille kreds af familie og gode venner.

– Østersene har vi desværre måttet kassere. De virkede ikke friske, da de skulle åbnes, så dem turde vi ikke spise. Men nu er vi i gang med hummersalaten, lød det, da Ekstra Bladet fangede fødselaren midt i frokost og fejring. Og han tilføjede:

Dus med havens fugle

– Jeg har det godt. Jeg har lige fået et par snapse. Det hører sig til den ene gang om året ...

Og gaver bliver man aldrig for gammel til at få. På gavebordet var blandt andet en ganske særlig læderjakke prydet med en Hawaii-pige på ryggen – en gave fra hans ekskone Susan og med referance til hans ’James Dean’-tid. Fra hustruen, Nan, var der et sølvarmbånd. Og så var der en gave, som de færreste nok ville forestille at finde på Klaus Paghs ønskeseddel: et fuglehus, så han kunne fodre fuglene på terrassen.

Klaus Pagh var meget begejstret for sine 'frække' jakke. Privatfoto

I sine sidste år, hvor helbredet, herunder dårligt bentøj – og siden også coronaen – forhinderede ham i at komme ret meget ud, blev han nemlig dus med havens fugle, som han fandt stor glæde i at sidde og studere og fodre.

Nu må andre søge for, at de ikke sulter.

