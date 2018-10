Panik inden dans hos Daisy: - Hvordan skal to mænd lige gøre det?

Et chassé til højre, og et chassé til venstre ... Så meget kan de fleste huske fra den traditionsrige dans Les Lanciers. I hvert fald, hvis man har øvet den i gymnasietiden.

Men efter 3.g. er der sjældent mange anledninger til at stille op i kvadriller og danse damemølle, tage på visit og hvad det alt sammen hedder - medmindre man altså beslutter sig for en karriere i politik.

Onsdag aften havde dronning Margrethe nemlig inviteret Folketinget, ministre og danske medlemmer af Europa-Parlamentet til aftenselskab på Christiansborg Slot, og her skal der traditionen tro danses Lanciers.

Det har tilsyneladende givet selv de mest hårdkogte politikere præstationsangst - i hvert fald afslørede flere til Ekstra Bladet, at de havde set sig nødsaget til at få hjælp til den temmelig komplicerede dans.

Fik hjælp af danser

- Jeg er lidt spændt på det. Det er første gang, jeg skal prøve det sådan rigtigt, lød det fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, der havde kæresten gennem et års tid, Camilla Bech Madsen, med til fest på slottet.

- Hvordan har I øvet jer?

- Vi har faktisk haft instruktør på, indrømmede Camilla Bech Madsen.

Heldigt for parret var der en i Venstre, der var tidligere konkurrencedanser, og han har altså hjulpet dem lidt på vej. Derudover er der blevet øvet til Youtube-video, fortalte parret.

Parret mødte hinanden på Roskilde Festival sidste år og blev seriøse for et års tid siden. De bor endnu ikke sammen. Foto: Mogens Flindt

Også medlemmerne af Socialdemokratiet har været pressede. Men heldigt for dem er den tidligere sundhedsminister Astrid Krag blandt de mange politikere, der har deltaget i 'Vild med dans', og dagen inden festen inviterede hun sin tidligere dansemakker, 'Vild med dans'-veteranen Thomas Evers Poulsen, på besøg.

- Det var store dele af den Socialdemokratiske folketingsgruppe - blandt andre mange af herrerne, som jeg aldrig set på et dansegulv før. Der var store smil og stor koncentration, fortalte hun om projektet, der endte med at tælle over to kvadriller - altså over 16 dansere.

- Var du bange for, at de ville blamere sig, hvis du ikke skaffede dem lidt hjælp?

- Nej, det var jeg nu ikke, men jeg ved, at de var glade for at få lov til at øve med så sikker en træner som Thomas Evers, slog hun fast.

Astrid Krag og Thomas Evers Poulsen fik en flot tredjeplads i 'Vild med dans' 2014. Foto: Mogens Flindt

En anden 'Vild med dans'-deltager Joachim B. Olsen følte sig - trods førstepladsen i dansekonkurrencen i 2008 - heller ikke helt sikker.

- Det bliver nok ikke til fire titaller denne gang - det er ikke min spidskompetence, indrømmede han.

Hvordan gør to mænd?

Endnu mere sort så det ud for Justitsministeren og hans forlovede, Josue Medina Vasquez.

- Det bliver lidt af en udfordring, for hvordan skal to mænd lige gøre det, lød det fra Søren Pape Poulsen om dansen, der typisk danses af par bestående af mænd og kvinder.

- Det kan godt ske, at vi bliver i betragterens rolle, sagde han og tilføjede, at han som handelsskoleuddannet heller aldrig har fået lært Lanciers.

- Men har I så øvet jer?

- Nej, indrømmede han med et grin, mens Josue holdt sig på behørig afstand af de fremmødte journalister.

I deres stiveste puds til dronningens aftenselskab. Foto: Mogens Flindt

Statsminister Lars Løkke Rasmussen havde øvet Lanciers på Venstres sommergruppemøde.

- Det var sjovt, konstaterede han.

Hans hustru, Sólrun, var nogenlunde i samme båd.

- Jeg har danset lidt inde på Balletskolen, men helt sikker i det er jeg ikke, lød det.

Store grin inden potentiel danseydmygelse. Foto: Mogens Flindt

