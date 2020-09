Panik inden optagelser: - Det hang i en tynd tråd

Hvis du er en af de mange danskere, der er fan af 'Den store bagedyst', kom DR onsdag med gode nyheder.

En ny sæson har nemlig premiere lørdag 3. oktober.

Men det kunne nemt have set helt anderledes ud. Den nye sæson var nemlig tæt på at gå i vasken grundet coronavirus.

- Vi plejer at gå i gang med at optage midt i april, men det kunne vi ikke komme til, for der blev lukket ned i landet. I en lang periode var det usikkert, om vi overhovedet kunne komme i gang med at optage noget. Det hang længe i en tynd tråd, og det var ikke sikkert, at vi kunne komme til at optage overhovedet, siger Søren Olsen, der er redaktør på bageprogrammet, til Ekstra Bladet.

Se også: Godt nyt til 'Bagedyst'-fans

- Men heldigvis lykkedes det alligevel at komme til at optage. Det er vi meget glade for.

Seerne kan dog se frem til flere ændringer, når 'Den store bagedyst' denne gang løber over skærmen. Som tilfældet er for mange andre programmer, har man hos DR nemlig været nødt til at tage særlige forholdsregler grundet coronavirus. Og derfor bliver den nye sæson også anderledes, end hvad seerne er vant til.

- Starten på optagelserne er blevet udskudt en del. Det har betydet, at forløbet er blevet langt mere komprimeret. Så det har været noget presset for deltagerne, og det kan man mærke. De har haft travlt i en grad, som de ikke har haft før, siger han og fortsætter:

- De har ikke haft ligeså meget tid til at øve og justere i deres planer. Der plejer jo for eksempel at være nogle uger midt i optagelserne, hvor de ikke skal optage. Men deltagerne har været brave, og de har taget det med godt humør. Vi har jo alle skullet have indstillet os på den her nye virkelighed, siger Søren Olsen.

Det bliver igen Timm Vladimir, der er vært, mens konditor Katrine Foged Thomsen og dessertkok Markus Grigo er dommere. Foto: DR

Ifølge redaktøren vil der også være nye tiltag i teltet, som seerne vil bemærke hjemme i stuerne.

- Seerne vil komme til at se, at vi prøver at få alle til at holde lidt mere afstand. Derudover er der ingen krammere, når deltagere bliver stemt ud. Der er det i stedet med albuer og sympati-klap, siger Søren Olsen og tilføjer:

- Samtidig har vi indført, at alle, der håndterer fødevarer, har handsker på, mens de håndterer det i køkkenet, og dommerne har også handsker på, når de skal smage på deltagernes kreationer, siger han.

Søren Olsen fortæller, at det nye tiltag med handskerne dog også har ført en del problemer med sig.

- I den hemmelige udfordring skulle de lave noget med brøddej. Der havde vi ikke lige tænkt over, hvor vanskeligt det er at ælte med handsker på. Dejen hænger jo fast. Så det har der været lidt frustrationer omkring, men det har også ført til gode grin, siger redaktøren.

Se også: Ulykkelig: - Det kan ikke være rigtigt

- Hvad kan seerne så forvente af den nye sæson?

- De kan forvente en masse godt humør, og de kan forvente en masse deltagere, der giver noget af sig selv, og som har et godt sammenhold. Det bliver svært for seerne at vælge, hvem de holder med, for man har lyst til at holde med alle ti, siger han og fortsætter:

- Og så har vi fundet på udfordringer, der er lidt anderledes, og som giver nye benspænd. Vi har for eksempel aldrig haft en udfordring, hvor deltagerne skal lave så mange kager som muligt på tid. Det kaster vi os ud i nu, og det kan man godt glæde sig til.