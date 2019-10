Paprika Steens søn taget for narkokørsel

Det er dumt at køre bil, hvis man har drukket. Det er dumt at køre bil, hvis man er påvirket af stoffer. Det er dumt at køre bil, hvis man ikke har et kørekort. Gør man alle tre ting og bliver snuppet for det, klapper fælden.

Det må nu 19-årige Otto Leonardo Steen Rieks sande.

Han er søn af skuespilleren Paprika Steen og filmproducer Mikael Rieks, og i påsken for halvandet år siden blev den dengang 17-årige kendissøn taget af politiet, da han satte sig bag rettet i en Opel Astra og kørte ned ad Nørrebrogade i København.

Det er Se og Hør, der bringer historien om Otto Leonardo Steen Rieks, der har medvirket i to spillefilm - begge sammen med sin mor.

Paprika om skilsmissen: Jeg brød fuldstændigt sammen

I dag er han ked af, at han bar sig så dumt ad.

– Jeg indrømmer, at jeg har begået en dum og utilgivelig fejl, som jeg dagligt har fortrudt, siger han til ugebladet, der har fået aktindsigt i sagen.

Otto Leonardo Steen Rieks har med andre ord allerede indrømmet, at han har overtrådt loven. Om kort tid skal han ifølge Se og Hør møde i retten.

– Det var den værste lærestreg, man overhovedet kan forestille sig, og jeg må nu tage konsekvenserne, siger skuespillersønnen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Otto Leonardo Steen Rieks.