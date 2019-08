'Paradise'-babe groft afvist af sangstjerne

Det var nok ikke alle, der havde reageret lige så sjovt, som Anne Plejdrup formåede, da hun blev afvist af sangeren Topgunn med det borgerlige navn Oliver Gammelgaard Nielsen.

Ifølge Anne, der var vinder af dette års 'Paradise Hotel', var det med en god mængde alkohol i blodet, at hun gik op til den danske sanger og rapper for at bede om et billede, da hun mødte ham på den natklub på Mors, hvor hun arbejder.

Det fortæller hun både på sin Instagram og til Ekstra Bladet.

- Han var der for at spille, og jeg var selv ude, fortæller hun.

Anne gik op for at snakke med sangeren, men pludselig skiftede hun mening om, hvem der skulle have taget billede med hvem.

- Jeg sagde til ham, at det faktisk burde være ham, der skulle have taget et billede med mig, og jeg forklarede ham, at det var fordi, jeg havde vundet 'Paradise Hotel', men det faldt ikke i god jord hos sangeren.

- Han sagde, at han ikke ville have taget billede med en, der havde suttet pik i Mexico, og det sagde han faktisk, fortæller den 19-årige.

Man er åbenbart ikke en stor nok stjerne bare fordi, man har været med i 'Paradise Hotel'. Foto: Per Lange

Stille og rolig reaktion

Men det tog hun egentlig meget pænt.

- Jeg har en masse selvironi, og jeg ved jo godt, at han er en kæmpe legende.

Faktisk var paradisoen mest overrasket over, at sangeren kendte til så specifikke detaljer om hendes udskejelser i Mexico.

- Jeg kan huske, jeg tænkte 'what the fuck (hvad fanden red.), hvordan ved han, at jeg har suttet pik i Mexico?' Fordi jeg har suttet pik i Mexico, fortæller hun.

Godt gang i debatten

Hun har delt oplevelsen med sine svimlende 106.000 følgere på det sociale medie Instagram, og det må siges, at opslaget har sat gang i tastaturet for flere fans.

- Det er jo gået helt amok. Folk skriver al muligt. Nogen skriver søde ting, men der er da også nogen, der skriver noget meget andet. En havde skrevet: 'Du har bare været med i et luder-program', men det tager jeg stille og roligt.

Det er da hellere ikke værre med Topgunn, end at han efterfølgende er begyndt at følge den 19-årige 'Paradise'-babe.

- Ja, det så jeg, fordi jeg havde sådan en spørgerunde på Instagram, hvor flere skrev det til mig, men vi har ikke haft kontakt. Han skrev 'waow' til mit billede, men det er også det eneste, fortæller hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Topgunn, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.