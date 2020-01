'Paradise'-babe i opråb: Tænk jer om

Hvis man følger de danske realitystjerner på sociale medier, vil man før eller siden støde på udtryk som 'filler', 'brazilian butt lift' og 'silikone'.

Det vrimler med skønhedsbehandlinger og -indgreb i realityland, og nu kommer 'Paradise Hotel'-akuelle Anna Seneca med et opråb. Hun har selv fået lavet bryster, læbe og kæbe og opfordrer sine og andres følgere til at tage de kritiske briller på. Det sker på Instagram, hvor hun blandt andet skriver:

'Jeg laver ikke opslag om filler for at opfordre piger/kvinder til at få lavet noget som helst. Jeg laver det for at vise mine følgere, at det, de ser på Instagram, oftest ikke er uden filter.' Den 24-årige realitydeltager fortsætter:

'Jeg vil så gerne sætte fokus på, at det, folk ser som idealer, oftest er unaturligt. Jeg går ind for, at man skal gøre det, der føles rigtigt for en selv. Er man imod kirurgiske indgreb, så lad da for helvede være med at få noget lavet? Er man derimod åben for det, så se på det med nysgerrige og kritiske øjne.'

Som at få ordnet negle

Til Ekstra Bladet uddyber hun sin holdning.

- I dag er det lige så normalt at lavet et indgreb, som det er at blive tatoveret eller få lavet negle. Det er ærgerligt, at folk ser ned på det, for der er ingen, der opfordrer nogen til noget. Folk er nødt til at følge med tiden, siger Anna Seneca.

Hun afviser, at hun selv har mødt kritik på baggrund af sine indgreb, men står gerne ved, at hun har foretaget dem. Hun opfordrer folk til at tage de kritiske briller på.

- Folk skal ikke se på Instagram og tænke, at det er naturligt. Folk skal være vel vidende om, at folk ser sådan ud, fordi de har fået lavet noget. Det er der ikke noget galt i, folk må gøre ved deres kroppe, som de vil. Men man skal bare ikke tro, at folk er født, som det fremstår på Instagram. Det er også vigtigt for mig at pointere, at man ikke behøver at få lavet noget, siger Anna Seneca.

Som ny realitydeltager vil det i de kommende uger vrimle ind med nye og oftest unge følgere. Hun vedkender, at man som influencer - eller offentligt kendt person - har et ansvar.

- I hvert fald delvist. Men jeg synes ikke, at alt ansvaret skal ligge hos os. Folk skal gå kritisk til Instagram, for der er ingen, der er så perfekte, som det ser ud, når der kommer et filter på. Alle på Instagram jagter jo det perfekte, men vi skal også huske at fortælle, hvorfor vi ser ud, som vi gør, siger hun.

Foto: Nent Group Danmark

Noget juks

- Hvad har det givet dig at få foretaget de her indgreb?

- Jeg føler, at jeg nu kan hvile mere i mig selv. Min udstråling har fået et løft, efter jeg har fået lavet bryster især. Jeg er en lille en med store lår, derfor giver det mig en god symmetri, og det gør, at jeg hviler mere i mig selv. Folk skal gøre det, som de føler er rigtigt. Det, der virker for mig, virker måske ikke for andre, siger hun.

Hvis folk ønsker at få foretaget ændringer på deres kroppe, opfordrer hun dem til at tænke sig rigtig godt om, inden de gør det.

- Der, hvor filmen knækker for mig, det er, når rabatkoder til operationer og sådan nogle ting kommer frem. Eller konkurrencer, hvor man kan vinde en full body-operation. Det bliver noget juks, for det er noget, man skal overveje i lang tid, og når der er tale om en konkurrence, hvor man en uge senere finder en vinder, bliver det useriøst og uovervejet, slår hun fast.

