Paradise-babe: - Jeg føler mig tyk

Anna Seneca ved godt, at hun er for god til at finde fejl ved sig selv

'Paradise Hotel'-stjernen Anna Seneca har det ikke altid nemt med det, hun ser i spejlet.

Det kommer i perioder, og lige nu er hun lige midt i det, hvor der bare ikke er noget, hun synes sidder, som det skal.

- Jeg oplever nogle gange, at jeg kommer ind i dårlige perioder, hvor det hele ramler. Hvor jeg tænker øv, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun har selv åbenhjertigt delt ud af sine tanker på sin story på Instagram, hvor hun har 121.000 følgere, om sin krop og om, at hun måske er lidt for god til at finde fejl ved sig selv.

- Hvad er det, du føler, der er galt?

- Det er bare alt. Jeg føler mig tyk, alt sidder de forkerte steder. Jeg føler, at jeg ser noget helt andet i spejlet, når jeg har de her dårlige perioder. Jeg ser min ansigt som grimt, og jeg synes, min makeup bliver lagt grimt - selvom jeg gør præcis, som jeg plejer, siger den 25-årige reality-babe.

Anna Seneca arbejder sammen med kæresten, reality-stjernen Oliver Erngart, som personlig træner.

Hun bruger derfor en hel del tid på at træne. Så hun ved udmærket godt, at hun har en stærk og slank krop.

- Men når jeg kommer ind i de her perioder, så kan jeg ikke selv se det. Bare det at jeg har kigget på mig selv i spejlet om morgen, så får jeg en dårlig dag, fortæller hun.

Hun vælger ærligt at fortælle om det, hun kalder for dårlige perioder, fordi hun mener, at indholdet på Instagram kan være alt for perfekt.

- Jeg tror, det hjælper mig at sige det højt. Jeg gider ikke selv være med til at skabe det her billede af perfekthed, der er så meget af på Instagram.

- Der er ikke nogen grund til, at jeg skal have det dårligt over det. For alle har det sådan nogle gange, siger Anna Seneca, der tidligere har fortalt Ekstra Bladet om sin kamp mod depression.

Anna Seneca har gennem det meste af sit liv oplevet, at hun røg ind og ud ad sådanne perioder. Men hun synes, det er blevet værre, siden hun er blevet et kendt ansigt.

- Jeg nyder det at blive genkendt lige så meget, som jeg hader det.

Influencer- og reality-livet er sjovt, når hun får ros for det, hun laver, og hun er glad for de muligheder, det har givet hende.

- Men jeg hader, man aldrig føler, man kan passe sig selv. Det tror jeg er skyld i, at jeg føler mere sådan her. Jeg kan have en dårlig dag eller være ligeglad. For folk kigger. De skal ikke se mig sådan.

- Før var jeg ligeglad. Men nu er der en knude i maven, siger hun.

Nu hvor hun er personlig træner, synes hun også, at hun skal være et forbillede for sine klienter, og det gør det endnu mere svært at have en dårlig dag.

Hun ved heldigvis godt, hvad der skal til, når hun får det sådan. Hun skal følge de råd, hun selv giver til sine klienter - som at man skal gøre noget, der gør en glad.

- Jeg tror, det bunder i, at jeg har for høje forventninger til mig selv. Det kommer typisk i de perioder, hvor jeg har travlt og ikke får lyttet til mig selv, siger hun.