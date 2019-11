'Paradise'-babe jubler efter fjerde brystoperation: Nu er det slut

Hele fire operationer skulle den tidligere paradiso igennem for at få et tilfredsstillende resultat

Den storbarmede Trine Skjollander tonede frem på skærmen i 2018, da hun medvirkede i ’Paradise Hotel’.

Selvom hun ikke vandt TV3-programmet og den halve million, havde hun alligevel heldet med sig, da hun fandt sammen med den fynske charmør Mathias Hjort, som hun i dag danner par med.

De sidste par dage har Mathias været en stor støtte for Trine, da hun i tirsdags var under kniven for at få foretaget sin fjerde brystoperation.

Det viser sig nemlig, at Trines kamp om de perfekte bryster, har været en hård omgang.

'Som 20-årig valgte jeg at få en bfo (brystforstørrende operation, red.). Jeg var til forundersøgelse, hvor jeg snakkede med en læge, og vi blev enige om, at jeg skulle have 425 milliliter i. Forløbet var dog ikke helt som alle andres. For jeg var nemlig gennem tre operationer', fortæller Trine på sin blog og forklarer, at hun havde mange smerter i det ene bryst efter første operation og derfor gentagende gange henvendte sig til hospitalet.

Infektion

Hun fik dog at vide, at intet var galt, men efter to måneder var der en åbning ved hendes ar, som viste sig at være implantatet, der var gået infektion i.

'Jeg fik efter anden operation at vide, at de ikke kunne komme et nyt implantat i, fordi mit brystvæv var irriteret, derfor blev jeg nødt til at gå rundt med et silikonebryst og et bryst uden implantat i. Jeg var meget ked af det og kunne ikke lide at se mig selv i spejlet', fortsætter hun og forklarer, at hun efter fire måneder endelig skulle opereres for tredje gang.

'Jeg vågnede efter operationen og havde to flotte bryster, som sad, hvor de skulle. De helede fint, og de blev flotte. Der var dog nogle småting, som jeg ikke har været helt glad for', forklarer Trine.

En perfekt størrelse

I tirsdags lagde Trine sig derfor for fjerde gang på operationsbordet for at få opereret sine bryster. Hun har nemlig længe drømt om at få dem lavet større og få dem dråbeformede fremfor runde.

- Jeg har ikke set mine bryster ordentligt endnu, men det er gået godt, og jeg føler mig meget tryg denne gang. Jeg kan allerede mærke meget forskel på den her gang i forhold til de tidligere. Det gør slet ikke ondt denne gang, hvor sidste gang kunne jeg mærke, at noget ikke var, som det skulle. Så jeg har også kunnet bevæge mig rundt denne gang, hvor jeg slet ikke kunne noget sidst efter operationen, fortæller Trine efter operationen til Ekstra Bladet.

- Jeg har fået 625 milliliter i nu, så det er lige 200 mere end sidst. Så nu er jeg super tilfreds, og de er en perfekt størrelse, fortsætter hun og tilføjer:

- Jeg havde undersøgt meget grundigt, hvor jeg skulle få brystoperationen denne gang, så jeg var sikker på, at det blev godt denne gang. Og heldigvis levede de helt op til mine forventninger og var super professionelle.

Vil ikke ligne Linse Kessler

’Paradise’-baben håber nu på, at fjerde gang er lykkens gang, og at det dermed er slut med flere brystoperationer i fremtiden.

- Det går en måned, før man rigtig kan se, hvordan bryster er blevet. Det skal jo lige hele helt først, så det er først derefter, jeg for alvor kan se det rigtige resultat. Jeg håber, at de nu bliver helt perfekte, så jeg ikke skal gennemgå flere operationer. Det skulle gerne være sidste gang. Måske skal jeg have et brystløft, når jeg har fået nogle børn, men ellers beholder jeg dem, som de er nu. Jeg skal ikke være Linse Kessler, griner hun.

Trine har selv betalt for operationen og oplyser, at det har kostet et sted mellem 20-50.000. Den præcise pris vil hun ikke af med.

