Paradise-babe: Sådan kæmper jeg mod depressionen

For 'Paradise Hotel'-stjernen Anna Seneca ser tilværelsen igen lidt lysere ud.

Efter at have kæmpet med en depression er den 24-årige tv-babe nu et bedre sted, og det skyldes i høj grad, at hun arbejder med at se mere positivt på sig selv, fortæller hun Ekstra Bladet.

- Det er en ny proces, jeg er inde i, men det har allerede nu hjulpet mig til at komme op af det hul, jeg var i. Jeg er begyndt at se anderledes på tingene og på andre mennesker. Det er jo ens eget ansvar, og ens egne tanker om sig selv er jo alfa og omega, siger Anna Seneca.

Hun har tidligere fortalt åbent til Ekstra Bladet om den depression, der fik tag i hende i forbindelse med coronakrisen.

Det var kæresten Oliver Erngart og veninden Julie Bischoff, der ligesom Anna Seneca begge er kendt fra 'Paradise Hotel', som fik hende til at indse, at hun havde brug for hjælp.

Anne Seneca var deltager i årets 'Paradise Hotel'. Foto: Nent Group Danmark

Og en del af strategien til at få det bedre handler om at give sig selv komplimenter og fokusere mindre på negative kommentarer fra andre, selvom det kan være svært.

- Jeg tror på, at hvis man begynder at gøre det noget oftere, får man måske også et andet syn på andre mennesker. Det hele skal ikke være så overfladisk. Hvis man giver sig selv et kompliment og fremhæver de ting, man godt kan lide ved sig selv, så bliver man også bedre til at give andre mennesker komplimenter, som ikke nødvendigvis handler om deres udseende.

- Jeg udvikler mig i mental forstand, fordi jeg presser mig selv til ikke at komme ind i det tankemønster, som jeg var i, da jeg var depressiv. Det kan godt være svært, fordi det er vaner, der skal brydes. Men jeg synes, at jeg er blevet bedre til det, siger Anna Seneca.

Parforhold blomstrer

Under hele forløbet har Anna Seneca fået støtte og opbakning fra sin kæreste, Oliver Erngart, som hun desuden arbejder sammen med som personlige trænere.

Hun fortæller, at det trods depressionen går 'helt vildt godt' med deres forhold.

Anna Seneca og Oliver Erngart mødte hinanden under optagelser til 'Paradise Hotel' og danner par. De arbejder sammen som personlige trænere. Foto: Linda Johansen

- I takt med at jeg var nede i et mørkt hul, var det som om, at alting faldt sammen, Men vi er også stærke sammen, og nu hvor jeg udvikler mig, og dagene bliver bedre, kan jeg mærke, at jeg ikke ville være det foruden. Og sådan kan jeg også mærke, at Oliver har det. Nu er vi kommet ud på den anden side, hvor vi kan bruge det til noget og sætte mere pris på det, vi har.

- Det har helt bestemt styrket vores forhold. Vi så nogle sider af hinanden, som vi ikke havde set før, og det, at vi kunne komme ud af det sammen, har gjort os stærkere. Vi er kommet til et stadie, hvor så længe vi har hinanden, så kan alt andet være lige meget, siger hun.

Meget negativitet

Både før og efter sin deltagelse i 'Paradise Hotel' har Anna Seneca været meget aktiv på Instagram, hvor hun også har delt sine tanker om depressionen.

Og det, at hun er blevet et offentligt ansigt, har medført meget negativitet, fortæller hun.

- Jeg har selvfølgelig haft i baghovedet, at der altid er nogen, der vil have en mening og en holdning, men jeg er blevet overrasket over, hvor negative folk har været, særligt i forhold til de overfladiske aspekter. Jeg havde svært ved at sætte grænsen for, hvad jeg ville høre og tage ind. Jeg blev hurtigt påvirket af selv de små, ligegyldige kommentarer, siger hun.

Med det nye fokus på at rose sig selv er hun også blevet bedre til at tage afstand fra de kommentarer, der er dårlige for hende, og fokusere på de gode kommentarer, fortæller hun.

Hun håber, at andre vil tage hendes strategi til sig og arbejde på at blive bedre til at fremhæve det positive ved sig selv og andre.