'Paradise'-Casper: Derfor røg forholdet til Fie Laursen i vasken

I lørdags kunne 'Paradise Hotel'-deltageren Casper Haugaard og Fie Laursen gå sammen på den røde løber ved 'Vi elsker 90'erne' i Rødovre.

Her fortalte de den fremmødte presse, at de var begyndt at kysse på hinanden, men at de tog det stille og roligt.

Onsdag besøgte Casper Ekstra Bladet sammen med 'Paradise Hotel'-kollegaen Jonass Jensen, og her kunne han fortælle, at flirten er forbi. Det skyldes, ifølge Casper, at de har fælles bekendte. Han bor sammen med blandt andre Jonass og Teitur Skoubo, der også deltager i 'Paradise Hotel'.

- Hun er også gode venner med Jonass og Teitur, siger Casper i videoen, som du kan se over artiklen.

- Hvis jeg skulle begynde at ses med hende som en potentiel kæreste, og det gik galt, så ville det gå ud over Jonass og Teiturs venskab med en af os, for så havde jeg sagt, at hun ikke skulle komme op i lejligheden, når jeg er der. Så tænker jeg, det er bedre bare at være venner, og det var hun også enig i.

Efter seks års pause: Sidney Lee vender tilbage

Havde flirtet før

Episoden på den røde løber skete, imens Fie Laursens ekskæreste Frederik Skovbjerg befandt sig i samme område. Casper tror dog ikke, at han blot er blevet brugt som en brik til at få Frederik til at blive misundelig.

- Nu havde vi jo flirtet lidt før, det kom ud i medierne, men det ville sgu egentlig ikke røre mig, hvis jeg bare var en brik mellem Frederik og Fie, siger Casper og understreger:

- Vi var enige om det 100 proccent.

Maner Nicki Bille-rygter til jorden: Men dater en anden

En brik i et spil eller ej, så kom der da noget godt ud den ultrakorte flirt med Fie Laursen. Hans Instagram-profil steg nemlig fra 9.000 til 27.000 følgere.

Hør Casper fortælle om bruddet med Fie Laursen i videoen over artiklen.

Du kan også se hele studiet med Jonass og Casper herunder.