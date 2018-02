'Paradise'-deltager får Danmarks (måske) dummeste tatovering

Den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Philip May har fået tatoveret et billede af sin bedste ven Lenny Pihl

Blæk i huden er for evigt, og det gælder også, når man har fået en tatovering lidt ud over det sædvanlige.

Den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Philip May har fået en tatovering, der får de fleste til at spærre øjnene op.

Han tabte et væddemål med sin bedste ven Lenny Pihl, og nu har han fået reality-deltagerens ansigt til at pryde sit ben.

- Lenny og jeg har jo været i gang med et datingprogram, der hedder 'WingMan' på Viafree, og der er han blevet kastet igennem 8 Challenge. Der skulle han så klare den givne challenge på daten - ellers taber han. Lenny klarede flest, og så havde vi aftalt fra starten, at taberen skulle have tatoveret den modsatte part på læggen, skriver Philip May i en besked til Ekstra Bladet.

Lenny Pihls ansigt foreviget i blæk. Privatfoto.

Realitystjernen har lagt krop til flere tatoveringer, og Lenny Pihls ansigt i blæk er ikke den første dumme tatovering, som 'Paradise Hotel'-deltageren er kommet hjem med. Heldigvis tager hans mor det i stiv arm.

- Min mor siger sgu ikke så meget. Nu er jeg kommet hjem med en Dansk Pilsner-mærkat tatoveret før, så jeg håber da, hun synes Lennys fjæs er bare lidt pænere, skriver han.

Kryds over hans hoved

Selv om tatoveringen er af en kaliber, der kan få de fleste til at ryste på hovedet, er Philip May glad for den.

- Jeg tror ikke, jeg kommer til at fortryde den. Der er mange gode minder i den tatovering, og det er det vigtigste for mig, fortæller han.

- Hvis det en dag sker, at mig og Lenny bliver dødsfjender, så kan man altid lave et stort fedt kryds over hans hoved.

De to kammerater mødte hinanden, da de begge deltog i 'Paradise Hotel'. Her udviklede de to lynhurtigt et venskab, der nu er så stærkt, at de kan kalde sig for bedste venner.

Se et sammenklip af de to venners sjoveste øjeblikke.

