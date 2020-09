'Paradise'-deltager er blevet far

Tobias Biribakken var med i den 14. sæson af 'Paradise Hotel'. Søndag annoncerede han og hans forlovede, Maiken Halmrast, at de er blevet forældre

Realitydeltageren Tobias Biribakken og hans forlovede, Maiken Halmrast, smiler ekstra stort for tiden. De er nemlig blevet forældre for første gang.

Det skriver parret på Instagram.

'Vores lille mirakel er kommet til verden, Romeo Lionel Biribakken Halmrast', skriver Tobias Biribakken til en række billeder af deres lille søn.

På et Instagram-opslag skriver Maiken Halmrast, at deres lille dreng blev født 7. september, men både hun og Tobias valgte begge først at annoncere fødslen i går, søndag.

‘Mamma og pappa skal elske og beskytte dig for altid’ skriver Tobias’ forlovede på et Instagram-opslag.

Tobias Biribakken og Maiken Halmrast mødtes i Oslo, hvor de også bor sammen nu. Den nybagte mor er frisør, og det var også sådan, at parret mødte hinanden i 2018.

- Vi mødte hinanden i Oslo. Maiken er frisør, og hun skulle klippe mit hår. Jeg vidste allerede, da jeg så hende første gang, at der var noget helt specielt ved hende, sagde Tobias til Ekstra Bladet i et interview fra 2018.

Parret blev forlovet i 2018 under en ferie til Tenerife, men er ikke blevet gift endnu. Privatfoto

Tobias er nordmand og blev et kendt ansigt i Danmark, da han var med i den 14. sæson af 'Paradise Hotel' på TV3. Han charmerede pigerne på hotellet med sin norske accent, men røg ud lige før finalen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Tobias Biribakken, men det har i skrivende stund ikke været muligt.