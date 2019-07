'Paradise' er slut: Det skal de lave nu

Det populære realityprogram 'Paradise Hotel' er slut for denne gang.

Vinderen blev Teitur Skoubo, og han gæstede Ekstra Bladets tv-studie sammen med Jonass Jannec og Anne Plejdrup. De har alle oplevet et lille halvt år med fuld knald på, hvor opmærksomheden omkring dem er eksploderet, og hvor der er delt selfies ud til højre og venstre.

Alt det plejer at forsvinde ligeså stille, når programmet slutter, og Ekstra Bladet spurgte derfor de tre realitydeltagere, hvad der skal ske med dem nu, hvor programmet er slut.

- Vi kører fuldt knald inde på Youtube lige nu. Vi filmer meget, og det skal blive stort, siger Teitur med henvisning til hans og Jonass' nye YouTube-kanal.

- Kan man leve af at lave YouTube-videoer?

- Vi har ikke tjent en krone på det endnu, så det ved jeg sgu ikke. Men vi har det sjovt med det, siger Jonass Jannec.

Anne skal lave et nyt tv-program, hvor også Albert Dyrlund og Mariyah fra 'Besat af Bad Boys' deltager.

- Jeg har mundkurv på, men kan sige, at det er et Viafree-program, fortæller hun.

Teitur er ny deltager i 'For lækker til Love', men det må han endnu ikke afsløre.

- Jeg er faktisk lige blevet færdig med et program, jeg tror, det bliver vist til efteråret, men som Anne kan jeg heller ikke fortælle, hvad det er for noget. Men det er filmet færdigt. Jeg kan ikke sige noget, så bliver jeg slagtet, siger han næsten skræmt.

Én ting der ligger højt på Jonass' liste er at deltage i 'Robinson Ekspeditionen'.

- Jeg tror, det er, fordi man via 'Paradise' har fået et image af, at man hører mere til i 'Divaer i Junglen' end i 'Robinson', og så tror jeg bare godt, man vil vise, at det kan godt være, at man kan feste, drikke og have sex på tv, men man kan også være en fighter. Det er derfor, jeg gerne vil være med, siger han.

