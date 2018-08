'Paradise'-hunk har fået kæreste: Se hende her

Kasper Madvig blev kendt som 'Fløde', da han i 2016 deltog i 'Paradise Hotel'.

De flotte tilnavn fik han, fordi han med charme og selvtillid fik pigerne med under dynen, hvilket også fortsatte efter turen hjem til Danmark.

Afsløring: Konkurrenten hapser 'Paradise'-vinder

Nu er han atter aktuel i et realityprogram. Som Ekstra Bladet tidligere har kunnet afsløre, så er han blandt deltagerne i den første danske udgave af 'Ex on the Beach', som vises på dplay fra på mandag.

Og det er tilsyneladende gået godt. I hvert fald kunne han vise kæresten Michelle Vind, der ligeledes er deltager, frem for medierne, da han indtog den røde løber til snigpremieren.

- Vi kendte ikke hinanden før det (programmet, red.), lød det fra Michelle Vind, der dermed afslørede, at de ikke var hinandens eks-kærester før programmet.

De smukke unge mennesker. Foto: Olivia Loftlund

Rigtig skøn pige

De to turtelduer var lutter smil, og de passer da også bare super godt sammen, mener Kasper Madvig.

- Hun er en rigtig, rigtig skøn pige, og personlighedsmæssigt passer vi bare rigtig, rigtig godt sammen. Vi har næsten været sammen i et halvt år nu. Vi må ikke sige så meget, men vi er gået hen og er blevet rigtigt glade for hinanden, smilede han.

Nikita udråbt som tv-vært: Nu afslører hun sandheden

- Michelle, Kasper er jo kendt for at score damer på stribe. Hvordan tør du?

- Jeg stoler på ham, og han har bevist, at han gerne vil mig. Det er det vigtigste. Jeg faldt faktisk for hans flødestil, den kan man ikke stå for, svarede hun med et grin.

Kasper Madvig bor i Aarhus, mens Michelle Vind bor i Esbjerg. Derfor har de sig et langdistanceforhold, men det har også sine fordele.

- Det er rart, for så får man også det her savn til hinanden. Og jeg har en bil, forklarede hun.