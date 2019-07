Paradise-legende gift

En af de mest kendte spillere fra 'Paradise Hotel' har fået ring på fingeren.

Daghan Bilgisu, der deltog i det kendte realityshow i 2011 er blevet gift med kæresten Nilab, som han blev forlovet med i januar.

Det skriver Realityportalen.

– Vi er blevet gift nu, så det næste er jo så familie – børn og vovse. Det er vel det, der er alles drøm. Er det ikke det, der er meningen med livet? Jeg tænker da, at jeg gerne vil have to-tre børn. Dette ville da være dejligt, lyder det fra Daghan Bilgisu.

Ekstra Bladet mødte den selvudnævnte alfahan til dette års 'Paradise'-finale tidligere på måneden, og her fortalte han lidt om livet efter programmet.

- I dag arbejder jeg som sikkerhedskonsulent, men jeg skal tilbage i ejendomsmæglerbranchen. Ellers hygger jeg mig og bor på Østerbro. Nyder livet, forklarede han.

Daghan sammen med Regitze fra 2011-sæsonen. Foto: Jakob Jørgensen

Selvom det efterhånden er mange år siden, at han dukkede op på hotellet i Mexico, tyder det på, at han har gjort et stort indtryk.

I hvert fald bliver han jævnligt genkendt på gaden, fortalte han.

- Ja, haha. 10 år senere. Det er lidt voldsomt. Men som du nok kan se, så er I her jo. Det er, som det er. Jeg er jo bare mig selv, og hvis folk gerne vil over og sige hej, så er de da velkommen. Jeg har jo været med i noget, der har været på tv, så jeg kan godt følge dem. Det er bare med et smil og imødekommende.

