'Paradise'-Lenny siger stop: Det har været et fucking helvede

Det seneste år har været præget af fester og alt for meget druk. Nu trækker Lenny Pihl stikket og flytter hjem for at få ro på sit liv

For et år siden var 33-årige Lenny Pihl fyr og flamme, da han vandt 500.000 kroner i tv-programmet 'Paradise Hotel' - det højeste beløb en dansk deltager nogensinde har vundet.

Siden fulgte stribevis af fester, og da den nye sæson begyndte, kunne man se Lenny Pihl feste løs med Teitur, Jonass og de andre nye deltagere, som han endda gæstede festmekkaet Sunny Beach sammen med.

Helt i kulkælderen: - Det er noget lort lige nu

Men nu siger han stop, det blev for voldsomt. Lejligheden i Slagelse er opsagt, og han flytter for en periode hjem for at få styr på sit liv.

- Det har været et fucking helvede. Så nu flytter jeg hjem til de gamle, kommer på plads og stopper med druk, fest og farver. Jeg skal prøve at blive voksen, siger Lenny Pihl.

Ude af kontrol

Ikke nok med at festerne blev for mange, han måtte også se forholdet til med-'Paradisoen' Nadja Hansen gå i vasken.

- Jeg skal finde mig selv, få noget ro og komme tilbage - ædru. Det har været for voldsomt, det er stukket helt af for mig. Det her år har nok været det værste år i mit liv. Jeg skulle til at sige på godt og ondt, men det er kun på ondt. Det har været sindssygt, siger han.

Lenny Pihl deltog op til valget i tv-programmet 'Spindoktorerne', hvor han blandt andet var spindoktor for Inger Støjberg. Foto: Anthon Unger

- Hvordan det?

- Bare fester hele tiden. Jeg har drukket for meget, det har været fuldstændigt ude af kontrol. Der har været fest og gang i den konstant, og de nye kammerater i København har heller ikke gjort det nemmere, for de rider på bølgen nu. Jeg har selv været der, og jeg har været meget sammen med Teitur, Jonass og dem der, vi har haft det fucking grineren, men nu tager jeg lidt afstand fra det hele og holder mig væk fra alt, siger Lenny Pihl.

Fremtidsplanen røg i vasken

Planen er, at han vil bo hjemme hos 'de gamle' i et par uger, hvorefter han vender snuden mod København og lader lejligheden, han havde sammen med Nadja, være fortid.

- Jeg har ikke rigtig følt mig hjemme i lejligheden. Nadja og jeg flyttede jo derind sammen, havde en fremtidsplan og pludselig står jeg der alene med fart over feltet og kan ikke rigtig få det til at fungere. Nu trækker jeg mig tilbage til der, hvor jeg kom fra. Jeg hører til i København, jeg skal ikke være hernede, det virker ikke, siger han om Slagelse og tilføjer.

- Samtidig har jeg en husleje på 8.500 kroner i en lejlighed, jeg knap nok er i, så det giver ikke mening mere.