'Paradise'-par om kritikere: - De er uvidende

Anna Seneca og Oliver Erngart har ikke meget til overs for dem, der kritiserer 'Boss Ladies'

De to turtelduer Anna Seneca og Oliver Erngart, som mødte hinanden under optagelserne af den seneste sæson af 'Paradise Hotel', har undervejs i forholdet haft flere bump på vejen.

Senest er Anna Seneca endt i orkanens øje efter sin medvirken i realityprogrammet 'Boss Ladies' på Viafree, hvor hun og de andre deltagere på det sociale medie Jodel kritiseres for ikke at være 'boss' nok.

Da Ekstra Bladet torsdag støder på Anna Seneca og Oliver Erngart på den røde løber til modeshow hos realitykollegaen Pernille Nygaard, er de dog langt fra rystede over kritikken.

- Jeg har kun fået god respons for programmet. Folk har kommenteret meget på afsnittet om ensomhed, som har fået virkelig god respons. Jeg har ikke tal på, hvor mange romaner jeg har fået fra piger, som kan sætte sig ind i det, siger Anna Seneca.

- Der er mange, der mener, at I ikke er 'boss' nok. Hvad mener I om det?

- Det er bare fordi, de er uvidende. De tager måske udgangspunkt i min stories (på Instagram, red.), hvor jeg sidder derhjemme, og derfor tænker de måske, at jeg tit sidder derhjemme. Til det kan jeg bare sige, at de er uvidende. De er uvidende mennesker, siger hun.

Pernille Nygaard præsenterer sin nye undertøjskollektion. Her i selskab med modellen Roxy DragQueen. Foto: Mogens Flindt

Pernille Nygaard, som torsdag præsenterer en ny undertøjskollektion under sit brand Elly Stone, medvirker også i programmet, og Anna Seneca og Pernille Nygaard har lært hinanden at kende derigennem,

Truet med retssag

Omdrejningspunktet for Anna Senecas medvirken i 'Boss Ladies' er hende og Oliver Erngarts fælles træningsvirksomhed Erneca Fitness.

- Det kører super fint, og det er bare endnu en mulighed for os for at promovere os selv, siger Oliver Erngart, og Anna Seneca tilføjer:

- Jeg synes også, at det var en god mulighed for, at folk kunne se os, så jeg ikke bare er 'Paradise'-Anna, men så folk kunne komme lidt tættere ind på, hvad det er, vi laver. Det er jo vores hjertebarn, siger hun.

Anna og Oliver er ikke afvisende over for ideen om børn og bryllup, har de tidligere fortalt Ekstra Bladet. Foto: Linda Johansen

Det er dog ikke udelukkende kørt på skinner for parret, der for nylig blev truet med en retssag af et firma, der krævede penge af dem.

Til Se og Hør fortalte de, at firmaet, som havde hjulpet dem med promovering, mente, at Anna Seneca og Oliver Erngart skyldte dem 94.000 kroner.

- Vi fik hurtigt advokat på, og da det skete, trak de sig med det samme, siger Oliver Erngart torsdag, og Anna Seneca tilføjer, at sagen nu er helt afsluttet.

