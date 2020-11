'Paradise'-par skal være forældre

Snart kommer endnu en lille 'Paradise hotel'-baby til verden.

På Instagram bekræfter parret Anna Seneca og Oliver Erngart, at de skal være forældre.

Det gør de med et fint billede af Annas gravide mave, hvor ultralysbilledet også vises frem.

'Olivers jokes bliver officielt far jokes til maj', lyder det fra Anna i opslaget.

Parret mødte hinanden under dette års 'Paradise hotel', hvor de to blev kærester.

Siden er de flyttet sammen, har startet forretning - og nu skal de altså også være forældre.

Her er hemmeligheden

Oliver bekræfter ligeledes nyheden på Instagram.

'VI SKAL VÆRE FORÆLDRE. Vi venter os en lille bebs til Maj. Som Anna siger, så bliver mine jokes langt om længe til far jokes (selvom hun siger de har været far jokes i lang tid)', lyder det.

Tidligere har parret fortalt til Ekstra Bladet, at de havde droppet præventionen, men at de tog projekt baby stille og roligt.

- Det har bare været naturligt for os at droppe det, og så sker det, når det sker. Det er ikke noget, der skal forhastes, eller som vi tænker over 24/7. Det sker, når det sker. Vi tager det, som det kommer, lød det fra parret.

Satser stort: Sker det, så sker det

Og man må sige, at det nu er sket.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra de kommende forældre.