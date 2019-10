Paradise-Pernille raser: - I er racistiske mod os

Pernille Nygaard var absolut ikke tilfreds, da hun blev interviewet under 'Reality Fodbold'

En opkogt Pernille Nygaard tog vejen fra fodboldbanen og hen til Ekstra Bladets reporter for at fortælle, at hun absolut ikke var tilfreds med den måde, realitydeltagerer bliver behandlet i Danmark.

Pernille, der tidligere har været med i 'Paradise Hotel' og i år gør comeback på skærmen i 'Ex on the Beach', kom med en mission, efter hun havde spillet en kamp til dette års Reality-fodbold.

- Jeg vil gerne prøve at bryde det der tabu omkring realitydeltagere, lød det fra den tidligere paradiso, inden hun begyndte at uddybe, hvad hun helt præcis mente.

- Jeg synes, de er racistiske, jeg er træt af, at de kører ned på realitydeltagere, de får det til at lyde som om, at vi er kriminelle, og det er vi jo ikke, vi gør jo ikke noget.

Pernille har været med i Paradise Hotel, hvor hun blev kendt som 'Dumme-Pernille'. Foto: Privat

Intet galt med reality

Hun mener ikke, at der er noget galt med at være med i reality.

- Vi er ikke onde i samfundet, vi er bare sjove. Vi er også en del af samfundet, vi bliver udstødt og set ned på.

Pernille havde da også en sidste besked, inden interviewet stoppede, og den gik direkte ud til hele Danmark.

- En sidste besked til dem, der ser med. Jeg synes, I skal prøve at vende en bog og tænke på, at der er en en bagside af medaljen, og at man ikke skal dømme folk på forsiden. Realitystjerner er lige så meget mennesker som andre, og vi kan ikke lide racisme.