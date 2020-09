'Paradise'-Pernilles nye karriere: Ikke billigt

Tilbage i 2012, da Pernille Nygaard medvirkede i 'Paradise Hotel', blev hun kendt landet over under øgenavnet 'Dumme-Pernille', men det image gør den nu 29-årige realitydeltager, hvad hun kan for at ryste af sig.

I juni scorede hun 12 i et fag på jurauddannelsen i Aalborg, og torsdag aften møder Ekstra Bladet hende på den røde løber til et modeshow, hvor hun fremviser sin nye undertøjskollektion i eget brand.

Pernille Nygaard er netop nu aktuel i programmet 'Boss Ladies' på Viafree, hvor man følger hendes kamp for at få brandet Elly Stone op at stå.

- Som man også ser i 'Boss Ladies' er det noget, jeg startede for at lave jeans, og det gik så ikke. Så det er lidt spontant, at jeg fik en tanke om undertøjskollektionen, fortæller hun på den røde løber.

Og selvom Pernille Nygaard stadig studerer, har hun selv lagt de penge, der skulle bruges til projektet.

Pernille Nygaard og modellen Roxy DragQueen, som fremviste undertøjet ved aftenens arrangement. Foto: Mogens Flindt

- Jeg har lavet en rigtig god opsparing, og jeg har jo et arbejde hos en forsvarsadvokat. Jeg er god til at spare sammen. Jeg har selvfølgelig fået nogle sponsorater i forbindelse med modeshowet, men selve tøjkollektionen har jeg selv kastet penge i, siger hun.

Økonomi er privat

Hun ønsker dog ikke at gå i detaljer med, hvor dyrt det har været for hende at følge drømmen om at lave tøj.

- Jeg vil helst ikke gå ned i økonomien, for det er en privat ting for mig, men jeg kan da sige, at det ikke har været helt billigt. Men jeg ser det som en investering, så jeg ser det ikke som om, at jeg har spildt nogle penge, siger hun.

Hun har dog drømme om at komme ud til hele Danmark og udlandet med sin kollektion.