'Paradise'-vinder åbner op: Fik abort som 17-årig

Seerne fik for nylig mulighed for at lære Sarah Dohn at kende, da hun medvirkede i den seneste sæson af 'Paradise Hotel', hvor hun gik hele vejen og tog sejren - men dog måtte se sig snydt for en pengepræmie til sidst.

Efterfølgende er det dog fortsat muligt at følge med i den 19-årige kvindes liv på Instagram, og her åbnede hun for nylig helt op omkring fortiden og privatlivet for sine 138.000 følgere.

Realitydeltageren valgte nemlig at fortælle ærligt omkring, at hun som 17-årig blev gravid og i samråd med sin daværende kæreste valgte at få en abort.

Sarah Dohn holdt en quiz for følgerne, hvor de kunne lære hende at kende. Her fik de valget mellem fire muligheder, hvor kun én var sand. Her var svaret 'Jeg har været gravid' én af mulighederne, og det viste sig altså at være den rigtige.

Til Ekstra Bladet åbner hun nu op omkring de tanker, der lå bag den meget personlige afsløring.

- Det var ikke, fordi jeg gjorde mig mange tanker, for det er ikke så tabubelagt for mig, som det er for nogle. Jeg spurgte min veninde, om det ville være for meget at skrive, at jeg havde været gravid, men det mente hun ikke. Hun syntes, jeg skulle prøve, og så måtte vi se, hvad der skete, siger Sarah Dohn og fortsætter:

- Og så væltede det jo bare ind med reaktioner og folk, der skrev, at det var vildt, at jeg delte det, og om jeg ville fortælle mere om det. Det var helt vildt, og jeg var i chok over, hvor mange der egentlig skrev. Men det var heldigvis kun positive ting.

Sarah Dohn valgte efterfølgende at fortælle følgerne mere om det hele. Billedet blev taget som en joke, da hun var fem uger henne - men kort efter fandt hun altså ud af, at den var god nok. Ekstra Bladet har fået lov til at bringe billedet. Foto: Instagram/sarahdohn

Gravid på p-piller

'Paradise Hotel'-vinderen fortæller, at hun dengang var på p-piller, selvom hun ikke altid var god til at huske at tage dem. Alligevel kom det som et chok, da hun fandt ud af, at hun var gravid.

- Jeg havde altid haft svært ved at tage på, men pludselig begyndte jeg bare at tage på overalt på kroppen. Jeg tænkte bare, at det måske var, fordi jeg var blevet ældre og derfor godt kunne, men jeg begyndte også at græde af underlige ting. Jeg er normalt ikke typen, der græder, så det var underligt, at jeg pludselig blev så følsom, siger hun.

Derfor tog hun en graviditetstest, der viste sig at være positiv - og så begyndte hun at græde, da det først gik op for hende, hvad det betød.

Efter mange overvejelser og samtaler med barnets far kom de dog frem til, at de ikke skulle være forældre. Men beslutningen om at få en abort var ikke et nemt valg.

- Min søster havde et barn på ét år på det tidspunkt, så jeg havde jo et lille barn tæt på mig, som jeg virkelig holdt af. Derfor tænkte jeg også, at jeg selv kunne gå den glæde igennem og sådan noget, siger Sarah Dohn og fortsætter:

- Men jeg kom bare frem til, at det ikke var et liv, jeg kunne tilbyde et barn. Jeg gik i byen og røg smøger, og der var bare fart på mig. Så jeg blev nødt til at tænke på barnet - og det var jo også en beslutning, som jeg tog sammen med faren.

Sarah Dohn og Jonas Ptak vandt 2020-udgaven af 'Paradise Hotel'. Foto: Janus Nielsen / NENT Group

Når hun ser tilbage, er hun den dag i dag godt tilfreds med det valg, hun tog.

- Jeg fortryder det ikke. Dengang gjorde jeg mig mange overvejelser omkring, hvor jeg ville være med barnet om fem eller ti år, og jeg kom bare frem til, at jeg ikke var klar til at være mor. Så jeg er glad for beslutningen i dag. Jeg ved slet ikke, hvor jeg ville være nu, hvis jeg havde fået et barn dengang, siger hun.

'Paradise Hotel'-vinderen fortæller, at hun drømmer om at blive mor engang i fremtiden, når hun føler sig klar til det.

Vil hjælpe andre

De mange reaktioner efter historien om aborten har for alvor fået Sarah Dohn til at få øjnene op for, at hun kan bruge sine sociale medier til at sætte fokus på ting, hun gerne vil være med til at ændre.

- I starten var det ikke for at bryde et tabu. Det var mere for at se, hvordan folk ville reagere, men der kom bare så mange reaktioner, og det er jo ikke noget, man hører så meget om. Jeg har aldrig selv læst noget om det. Så det blev vendt til en meget positiv ting.

- Jeg har helt sikkert fundet ud af, at jeg har et kæmpe talerør og kan komme langt ud med ting. Jeg kunne godt tænke mig at sætte fokus på mobning, for det bliver der ikke talt så meget om længere, som der gjorde engang - og det er faktisk blevet en del værre med de sociale medier. Det bliver der ikke sat nok fokus på, og det kunne være nice at komme ud med det til mine følgere, fortæller hun.

Sarah Dohn vandt den seneste udgave af 'Paradise Hotel' sammen med Jonas Ptak. Under den traditionelle troskabstest smed han dog kuglen på 200.000 og tog dermed alle pengene selv.

