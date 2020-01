'Paradise'-vinder amok på rød løber: Går over grænsen igen og igen

- Hvad fanden er det??

Kun én gang tabte 'Paradise Hotel'-vinderen Lenny Pihl underkæben, da han fik en Ekstra Bladet-mikrofon i hånden til forpremieren på den 'Paradise'-sæson, der i dag er gået ind i sin anden uge.

Det skete, da brystbomben Mariyah Samia ankom yderst nedringet med veninden Angelin Jobda. Ellers var det en Lenny Pihl i storform, der grillede de nye paradisoer og satte helt nye standarder for, hvordan man åbner - eller afslutter et interview.

Ekstra Bladet har samlet de bedste øjeblikke i videoen, som du kan se over artiklen.

Her kan du blandt andet se, hvordan Sarah bliver chokeret over, at Lenny ikke aner, hvem hun er, og hvorfor Jonass Jannec fra sidste sæson mener, at Lenny slet og ret bare er et dumt svin.

Herunder kan du se flere herlige øjeblikke med Lenny Pihl som rød løber-vært.

Sarah flipper ud på Lenny:



Lige på og hårdt: Ser man dig kneppe på tv?



Philip May synger 'Summer of 69':