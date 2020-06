'Paradise'-vinder: Derfor gjorde jeg det

Der var tåget af mystisk, da 'Paradise Hotel'-vinderen Sarah Dohn meldte ud, at hendes eventyr som beboer i København havde fået sig en brat ende.

'Jeg søger akut en lejlighed i Aalborg og vil tage imod alt hjælp med kysmund', skrev hun på Instagram og tilføjede:

'Så det er ikke nogen hemmelighed længere.. jeg har valgt at flytte til Aalborg og kommer ikke til at svare på noget omkring hvorfor lige nu'.

Se også: 'Paradise'-vinder overrasker

Nu fortæller den 19-årige dog på Instagram, hvorfor hun har valgt at flytte tilbage.

Det gør hun i en story.

'Ærlig talt så gjorde KBH intet godt for mig. Det hele gik op i druk og fester, det holder jeg simpelthen ikke til i længden. Jeg valgte at sige mit job op lige inden corona (vidste self ikke corona kom) og fik så et arbejde på Joe and the Juice, men grundet corona kunne jeg ikke starte, så weekend blev hurtigt til hverdag, og jeg drak super meget, og jeg faldt ned i et hul, jeg næsten ikke kunne komme op af', skriver hun og fortsætter:

'I Aalborg har jeg venner og familie, der støtter mig og hjælper mig. når jeg har det dårligt, og det har jeg brug for', afslutter hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Sarah Dohn, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Se også: 'Paradise'-vinder åbner op: Fik abort som 17-årig

Sarah Dohn nåede hele vejen til finalen i 'Paradise Hotel', hvor hun blev kåret som vinder sammen med Jonas Ptak.

I troskabstesten, hvor pengene skal fordeles, tog han dog røven på hende og smed kuglen på 200.000 kroner, så han kunne tage hjem med beløbet, mens hun forlod Mexico tomhændet.

Sarah vandt titlen, men ikke pengene. Arkivfoto: Nent Group

Se også: - Jeg har overvejet det i rigtig mange år