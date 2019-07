'Paradise'-vinder kom ind på drømmeuddannelsen

Teitur Skoubo skal til at studere på CBS. Han er dog klar til at udskyde sin uddannelse, hvis der dukker et fedt realityprogram op

Livet kører på skinner for den 23-årige færing Teitur Skoubo.

For nylig kunne han hæve armene i triumf som vinder af årets 'Paradise Hotel', hvor han smed kuglen og tog 300.000 kroner med sig hjem til Danmark.

Og forleden kom den glædelige besked, at han er kommet ind på HA Almen på Copenhagen Business School, som er en treårig bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi.

- Jeg har altid haft en stor interesse for regnskab, matematik og økonomi og haft en plan om at blive revisor, men så kom 'Paradise Hotel' i vejen, så det prøvede jeg først og udskød uddannelsen. Det har altid været revisor, jeg har kunnet se mig selv arbejde som - også i fremtiden, siger Teitur Skoubo og tilføjer.

- Jeg er ikke så dum. Jeg har lige vundet 'Paradise', det kræver også lidt.

Teitur Skoubo i den færøske nationaldragt, da han blev hyldet som vinder af 'Paradise Hotel'. Foto: Mogens Flindt

Vil drikke med prinsen

Dermed begynder han på Copenhagen Business School, hvor også prins Nikolai skal til at studere Business Administration and Service Management. Den unge 'Paradise'-vinder lyder overrasket, da han hører det.

- Det er jo fedt, det vidste jeg faktisk ikke. Det er meget fedt. De kongelige har jeg stor respekt for, de har en høj position i Danmark, siger han og fortsætter håbefuldt med et grin.

- Vi skal bunde om kap og have en selfie sammen.

Teitur Skoubo er dog lidt i tvivl om, hvorvidt timingen for hans uddannelse er rigtig. For efter hans sejr i 'Paradise Hotel' nærer han også et ønske om at ride videre på realitybølgen, og han er eksempelvis ikke i tvivl om, at han ville vælge en ny tur til Mexico over uddannelse.

- Alt det med reality boomer i øjeblikket, og jeg er lidt ubeslutsom. Jeg har svært ved at finde ud af, hvad jeg vil satse på, men hvis jeg fik muligheden for at deltage i 'Paradise' igen eller måske i 'Robinson', så ville jeg gøre det og tage et semester om. hvis det var det, det krævede.

- Hvorfor egentlig det. Der er nok mange, der vil mene, at uddannelse er vigtigere end at være på tv?

- Jo, men det er, fordi jeg kun har mulighed for det lige nu. Jeg kan ikke være med i 'Paradise' om fem år, men jeg kan altid starte min uddannelse om fem år eller to år. Det er nu, jeg har min prime i realityverden. 'Paradise' var den vildeste oplevelse i mit liv, siger Teitur Skoubo.