'Paradise'-vinder overrasker

Det var en selvsikker Sarah Dohn, der troppede op på den røde løber ved premieren på den seneste sæson af 'Paradise Hotel'.

- Vi skal have følgere, vi skal tjene penge og have masser af anerkendelse. Det skal være ud over det hele. Det er i hvert fald min plan. Jeg skal bare være kendt. Alle skal vide, hvem jeg er. Selvfølgelig, proklamerede hun selvsikker og tilføjede:

- Det er sgu da min plan med det hele.

For at få det fulde ud af sin berømmelse rykkede hun teltpælene op og skiftede Aalborg ud med København. Men nu er eventyret slut. Berømmelsen har hun fundet, og hun følges i dag af 132.000 brugere på Instagram, men eventyret i København har fundet sin afslutning, og hun fortæller, at hun netop nu igen bor hos sine forældre hjemme i Aalborg.

'Jeg søger akut en lejlighed i Aalborg og vil tage imod alt hjælp med kysmund', skriver hun på Instagram og tilføjer:

'Så det er ikke nogen hemmelighed længere.. jeg har valgt at flytte til Aalborg og kommer ikke til at svare på noget omkring hvorfor lige nu'.

Sarah Dohn vandt 'Paradise Hotel' sammen med Jonas Ptak. Foto: Janus Nielsen/Nent Group

Ikke okay

Da Ekstra Bladet fanger 19-årige Sarah Dohn over telefonen, fortæller hun, at beslutningen om at flytte hjem til Aalborg blev truffet i slutningen af sidste måned.

- Det er en lang historie og ikke noget, jeg gider snakke om. Når jeg er klar til at snakke om det, så kommer jeg til at snakke om det. Det kan også være, jeg bare holder det for mig selv, siger hun venligt.

- Er du okay?

- Nej, det er lige lidt for meget pt. Men det skal nok blive godt igen, forsikrer hun.

Hun understreger, at hun elsker København, og det ikke har noget med byen at gøre.

- Jeg hører bare til i Aalborg, som hun siger.

På den anonyme app Jodel bliver det ivrigt diskuteret, hvorfor Sarah Dohn har valgt at flytte til Aalborg, og der søges folk nær Sarah, der kan afsløre, hvad der er sket. App'en er udskældt blandt mange realitydeltagere, men Sarah Dohn tager det med ophøjet ro, at folk forsøger at snage i hendes privatliv på den måde.

- Det er helt fint. Der er alligevel ikke nogen, der ved, hvorfor jeg flytter udover mig selv, siger hun.

Sarah Dohn nåede hele vejen til finalen i 'Paradise Hotel', hvor hun blev kåret som vinder sammen med Jonas Ptak. I troskabstesten hvor pengene skal fordeles, tog han dog røven på hende og smed kuglen på 200.000 kroner, så han kunne tage hjem med beløbet, mens hun forlod Mexico tomhændet.