Paradiso taler ud: - Det var overvældende og ubehageligt

Turbulent og kaotisk.

Sådan beskriver den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Nadja Hansen tiden efter sin optræden i realityprogrammet i 'Go' Morgen Danmark' på TV2.

- Efter ('Paradise Hotel', red.) var det meget turbulent og kaotisk, for jeg kunne ikke rigtigt finde min plads i den verden. Jeg syntes, at det var overvældende og ubehageligt, så det var en meget trist tid, hvor jeg var ked af det, fortæller Nadja og fortsætter:

- Jeg havde det meget svært på hotellet, og jeg tror ikke, at jeg nåede at fordøje det, inden folk havde en holdning til mig

Nadja med ekskæresten Lenny. Foto: Anthon Unger

Nadja Hansen var en af de store profiler i 'Paradise Hotel' 2018 og dannede efterfølgende par med Lenny Pihl. Men at vende hjem til den virkelige verden, hvor alle har set med, var svært for den 22-årige pige fra Sorø.

- Jeg var meget usikker på mig selv, og hvad jeg havde gjort. Ikke fordi jeg fortrød noget, men nu skulle folk reagere på alt det, jeg havde oplevet. At folk skulle have en holdning til det, kunne jeg slet ikke klare, fortæller Nadja i 'Go' Morgen Danmark.'

Deltagelsen endte også med, at hun droppede ud af drømmestudiet. Inden 'Paradise Hotel' læste hun nemlig til lærer.

- Jeg tror, det var, fordi jeg ikke fik nogen at snakke med. Der er jo de her kontrakter, hvor man ikke må sige ting, så du har de her ting inde i dig, og du kan ikke sige det til nogen, siger hun.

- Når man har det svært oppe i sit eget hoved og ikke kan kontrollere sine egne tanker og har det rigtigt dårligt, så er det svært at tage mod til at bede om at få hjælp. Jeg tror, at jeg gik for længe alene med det, tilføjer hun.

Nadja Hansen var med i sæson 14. Foto: Janus Nielsen

Det endte med, at Nadja Hansen fik tildelt en psykolog, der kunne hjælpe med at få hendes tanker væk fra programmet og tilbage på rette spor.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Nadja Hansen.

Nye regler på vej

Nadia Hansens situation kan måske undgås i fremtiden, da der i Storbritannien, hvor flere danske realityformater sendes fra, er stillet forslag om bedre forhold for de medvirkende.

Det skriver Politiken.

Efter flere sager i Storbrittanien, hvor realitydeltagere har fået store nedture efter at have deltaget i programmerne, foreslår den britiske kommunikationsmyndighed, Ofcom, strammere regler. To medvirkende i den britiske udgave af 'Love Island' har begået selvmord, efter programmerne blev sendt.

De nye regler kan, hvis de bliver vedtaget, ramme danske tv-kanaler som TV3 og SBS Discovery, fordi de sender reality under britisk sendetilladelse.

Reglerne skal ifølge en pressemeddelelse fra Ofcom forbedre forholdende for deltagere i realitiprogramme på flere punkter.

Ifølge Ocom skal der 'drages omsorg for trivsel, velvære og værdighed hos deltagerne i programmerne,' og 'deltagerne må ikke udsættes for uforskyldt lidelse eller bekymring ved at deltage i programmerne eller ved, at programmerne sendes,' står der i pressemeddelelsen.