Parkinson-ramte Stig Elling: Jeg har lidt ondt af mig selv

– Det går fremad, men langsomt.

Sådan siger den 73-årige Stig Elling, der i årtier var kendt som Danmarks rejsekonge.

Han beskrev det som en mavepuster, da han i januar – efter længere tids udredning – fik diagnosen Parkinsons sygdom, og sådan kan han fortsat føle det. Og stemmen lyder lidt sørgmodig, når han fortæller om sin nye hverdag.

– Jeg er jo sådan en, der frygter det værste. Efterhånden er jeg ved at forlige mig med det, og medicinen har en vis effekt, og forhåbentlig bliver det bedre. Parkinsons kan jo ikke helbredes, men man kan få det bedre, siger han og fortsætter:

– Jeg må indrømme, at jeg har lidt ondt af mig selv, men jeg har mere ondt af dem, der har det værre. Sygdommen kunne godt have ventet ti år med at ramme.

Savner sit gamle liv

– Jeg savner mit gamle liv, hvor jeg kunne gå lange ture. Det kan jeg ikke mere. Jeg har også svært ved at vende mig i sengen samt en hel masse andre små dagligdags ting, men ellers tager for givet. Heldigvis får jeg stor hjælp af Steen (gemalen Steen Andersen, red.), men jeg savner mit gamle liv.

Stig Elling med sin elskede mand under en tur på Bakken for nogle år siden. Foto: Jesper Mortensen/Ritzau Scanpix

– Efter 55 år med fuld fart på i rejsebranchen er det svært at vænne sig til de ting, man ikke længere kan. Det er heller ikke meget, jeg kommer i sommerhuset i Rågeleje. Terrænet er for kuperet.

Nyt bogprojekt

– For en gammel rejsekonge for mig er det også svært, at helbredet ikke tillader mig at komme ud at rejse – men lige nu er det jo et vilkår for alle på grund af coronaen. Min store drøm er at sidde på mit elskede Kreta og nyde den smukke natur, men nu må vi se ...

– Min drøm lige nu er at sidde og pusle lidt med at skrive et manus til en ny bog, ’Livet efter succesen’ kunne titlen måske blive, siger Elling, der i 2007 udgav bogen ’Hele sandheden’ i samarbejde med Michael Holbek Jensen.