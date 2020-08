Parti-formand afslører hemmelig kæreste

Katten er sluppet ud af sækken.

Partiformand Alex Vanopslagh (LA) løfter sløret for sin bedre halvdel på Facebook, hvor han også deler billeder af kæresten, han blot omtaler som Nana.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om Nana Halmark, der er stoppet i Liberal Alliance på grund af forholdet og nu i gang med opsigelsesperioden.

Rygtebørsen på Christiansborg fik travlt, da det sidste år kom frem, at Vanopslagh datede en fra egne rækker.

Nana Halmark havde været projektkoordinator i partiet siden 2017, og forholdet blev holdt skjult, fortæller Alexander Vanopslagh på Facebook:

’ … i starten var det lidt sådan noget hemmeligt noget med at tage på små weekendture til Wien, Budapest og Berlin’, skriver han.

Vanopslagh tager bladet fra munden og fortæller i forelskede termer om sin ’søde, kloge og smukke kæreste’, efter BT tidligere i dag bragte en artikel de interne problemer, kæresteforholdet var skyld i.

Ifølge BT endte forholdet med at koste tidligere pressechef Anne Kirstine Cramon jobbet, fordi hun stak næsen for langt frem, mens sekretariatschef Karsten Anker Petersen ifølge avisen opsagde sin stilling, da Vanopslagh forhindrede ham i at forhandle en fratrædelse med hende.

Alex Vanopslagh erkender, at parholdet skabte interne problemer i Liberal Alliance i sit Facebook-opslag:

'Det skabte nogle konflikter på arbejdspladsen, som BT har skrevet en artikel om, hvor de vil fremstille det som nepotisme og dårlig ledelse fra min side'.

'Men sandheden er at jeg blev overbevist om, at det kunne skabe problemer på vores fælles arbejdsplads, og derfor blev det overladt til partiets gruppeformand Ole Birk Olesen, hvordan det skulle håndteres'.

'Det gjorde han fuldstændig uden min indblanding'.

'Jeg er selvfølgelig ked af den sag - dels fordi det kan så tvivl om min professionelle dømmekraft og personlige integritet, men selvfølgelig også fordi min kæreste nu skal hænges ud i medierne. Det fortjener hun om nogen ikke', skriver han.

Liberal Alliance afviser at kommentere artiklen.