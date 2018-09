Partner sender stikpille til Rosa: Det kommer bag på mig

Den populære bagekone er ikke helt nem at undervise, fortæller hendes dansepartner Esbern Syhler-Hansen

De sidste to fredage har 'Bagedyst'-Rosa taget hele 'Vild med dans'-Danmark med storm.

Først med en cha cha cha og senest i fredags med en dramatisk tango, der sendte den folkekære tv-konditor endnu højere op på popularitets-parameteret.

Men Rosa Kildahl gør det ikke alene. Bag hver succesfuld nydanser står der en dygtig træner, og det er i Rosas tilfælde Esbern Syhler-Hansen.

Se også: Vild seerflugt: Se DR-medarbejder prøve at overbevise skuffet Live-seer

Men ifølge Esbern, så kræver det sin mand at holde styr på den 61-årige bager.

- Man er nød til at lave et fokus. Og så bliver man nød til at holde det, hvis jeg ikke har noget fokus, så har vi ikke noget fokus, lyder det meget fokuseret fra Esbern.

Og ifølge dansepartneren, så kan der ske mange ting, der kan ødelægge forberedelserne.

- Der sker mange ting, og der er meget, der kan influere og distrahere på sådan en omgang træning, fortæller den hårdt prøvet dansepartner.

Rosa er dog ikke helt enig.

Se klippet øverst i artiklen og hør Rosas forsvar

Se klippet nedenunder, hvor parret fortæller om deres første dans

Vraget i 'Vild med Dans': Nu bliver han vært på nyt TV2-program

Se også: Efter nøgenstunt i direkte tv: Nu er nordmand ude af 'Vild med dans'

Se også: Dansebabe i chok: Frygtede det skulle ske igen