Paw Henriksen: - Den julekalender var fuldstændig genial

- Du var med i den første julekalender ’Tinkas jule-eventyr’ for to år siden. Hvordan har det været at vende tilbage til rollen?

- Det vigtigste for mig var, at der stadig var noget tilbage i min karakter. Der var nødt til at være noget nyt at udforske, ellers gav det ikke mening. Det var der heldigvis, og jeg optog vel omkring ti dage. Der skal være noget at fortælle, og ellers skal man holde sig langt væk.

- Hvad kan du bedst lide ved rollen?

- Jeg kan godt lide universet. Tingene bliver taget i øjenhøjde, og det er ikke kun fjolleri. Historien bliver taget for pålydende, og vi sad ikke bare med en grydeske og bankede løs. Det kan også være fint, men jeg tror, at tiden vil noget andet. Man kan ikke få fat i den her aldersgruppe, hvis det ikke har relevans.

- Er det noget særligt at lave en julekalender?

- Vi har jo en tradition i Danmark, som man husker fra sin barndom. Der er noget hyggeligt ved at være med i en julekalender og hele den dagsføljeton. Jeg bliver stoppet på gaden af børn, der spørger, hvorfor jeg ikke var med i går, og der må jeg altså svare: ‘Det ved jeg ikke’. Jeg læser kun mine egne ting, når jeg laver serier, så spiller jeg bedst. Det er en bonus, når jeg nu sidder og ser serien.

- Hvad er forskellen på at lave ting til børn og voksne?

- Det er stadig en historie, der skal fortælles, men tingene bliver nok spillet lidt tydeligere. Tingene må gerne løftes op, men det skal ikke være så underligt, at man ikke ved, hvad der foregår. Udfordringen er, at det ikke må blive for informativt. Det kan være gabende kedeligt.

Paw Henriksen 44 år.

Spiller rollen som Bjergi i TV2’s 'Tinka og Kongespillet'.

Kendt fra sin rolle som Kim i TV2’s 'Anna Pihl'.

Uddannet fra Statens Teaterskole i 2000.

Privat danner Paw Henriksen par med Frederikke Plank Harms. Foto: Mogens Flindt

- Hvad skal du selv lave til jul?

- Det bliver bare med familien. Min søn er to et halvt år, så vi skal nok i gang lidt tidligere, så det ikke bliver alt for sindssygt. Vi prøver at få lidt ro på, selvom det er svært. Men det er hyggeligt at se julekalender med min søn. Koncentrationen ryger godt nok hurtigt, og det er ikke, fordi han ligefrem løber hen til fjernsynet, når han ser mig. Han er åbenbart allerede vant til, at far er i tv.

- Hvad går du ellers og laver?

- Når alt det her jul og nytår er overstået, starter jeg på to forestillinger. Vi laver en genopsætning på Teater Grob, der hedder ’I støvet fra regnen’. Derudover starter vi prøver på en forestilling på Folketeateret. Så januar bliver lidt vild, og jeg forsøger at samle kræfter. Der er meget logistik, der skal gå op, når man er to steder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre jeg selv ka’ li’



‘Tidsrejsen’



Foto: Tine Harden/DR

- En god historie, og det var sjovt, at man gik 30 år tilbage. Den var både relevant for de unge og deres forældre.

‘Jul og grønne skove’



Foto: DR

- Jeg var fem år og forstod ikke, hvorfor der ikke var nisser. Men det var fuldstændig genialt at drille hele det koncept.

‘Jul i Gammelby’



Foto: DR

- En historie, der var til at holde styr på. Børn havde nok ikke hoppet på den i dag, men jeg husker den. Den var pissegod.