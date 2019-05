Pernille Vermund gift

Mens partierne landet over kæmper for vælgernes kryds, handlede dagen i dag for Nye Borgerliges partileder om noget helt andet. Et 'ja' fra én særlig person.

Pernille Vermund og mangemillionær, iværksætter og investor Lars Tvede er lørdag eftermiddag blevet viet, og de er hermed ægtefolk. Ikke længere to, men ét kød.

- Jeg er lykkelig. Han sagde 'ja'! Det var rørende at stå inde i kirken, og det var en fantastisk præst. Det bliver ikke bedre, sagde nygifte Pernille Vermund, lige inden hun steg ind i en lille, mørkegrøn Ford med dåser spændt bagpå.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pernille Vermund var klædt i hvidt, men uden slør, da hun blev gift med Lars Tvede. Foto: Jonas Olufson

Ægteparret, der har været kærester i to år, lovede at følges i medgang og modgang, til døden dem skiller, foran venner og familier ved et stort anlagt kirkebryllup i Egebæksvang Kirke i Espergærde i Nordsjælland.

Det var ikke med parrets gode vilje, at bryllupsdagen skulle ligge midt i en valgkamp. Pernille Vermund måtte da også lige passe valgkampen, inden kirkeklokkerne ringede.

- Jeg satte plakater op lige her om hjørnet, og så kørte jeg hjem og skiftede.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ude foran Egebæksvang Kirke i Espergærde hang udelukkende valgplakater fra Nye Borgerlige. Foto: Jonas Olufson

Som en yoyo

Hånd i hånd trådte hr. og fru Tvede ud ad kirken på Strandvejen. Mens de strålede om kap med solen, gav de hinanden et par kys til ære for pressen.

Lyserøde, hvide og gule blomsterblade blev kastet over parret, inden alle de fremmødte gæster med et glas rosé champagne i hånden overfaldt parret med omfavnelser og lykønskninger.

En af gæsterne var Pernille Vermunds far, 69-årige Per Espersen, som førte sin datter op ad kirkegulvet. Det er dog ikke første gang, han følger sin datter op til en ægtemand.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Per Espersen, Pernille Vermunds far, syntes, det både var en smuk og morsom ceremoni i kirken. Foto: Jonas Olufson

- Det er ligesom at spille yoyo. Gift og skilt og gift og skilt og gift, siger faderen med et grin, og tilføjer i en mindre vittig tone:

- Men det er stort, og man bliver rørt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Birgitte Vermund Espersen, Pernille Vermunds mor, var med i kirken. Hun sidder i kørestol, da hun lider af den kroniske sygdom Huntingtons chorea, der rammer hjernen. Foto: Jonas Olufson

Gode venner

Senere er gæster inviteret til mad og en stor fest i et sted i København.

En af gæsterne, der både var inviteret med til kirken og til fest, er Rasmus Jarlov, erhvervsministeren fra Det Konservative Folkeparti.

- Pernille og jeg går lang tid tilbage. Vi har jo været i de konservative sammen, og hun har været kandidat for os. Vi var altid meget enige om de fleste ting, lyder det Rasmus Jarlov.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rasmus Jarlov var en af gæsterne til brylluppet. Foto: Jonas Olufson

- Så selvom Pernille er rykket til nye græsgange nu, er vi stadig gode venner, siger Rasmus Jarlov om den nygifte formand for Nye Borgerlige.

Ligesom Pernille Vermund er Rasmus Jarlov også i fuld gang med at føre valgkamp. Derfor har hans dag også været noget hektisk.

- Jeg har valgplakater liggende ude i bilen, og jeg skal lige ud igen med flere, inden jeg skal videre til festen i aften, sagde erhvervsministeren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pernille Vermund og Lars Tvede bag rattet forlod kirken i en mørkegrøn Ford. Foto: Jonas Olufson

Den 43-årige partileder har ved ægteskabet ikke kun fået sig en ægtemand, men også et nyt navn. Nu hedder hun Ann Pernille Vermund Tvede.

Dog går hun stadig under navnet 'Pernille Vermund' på stemmesedlerne 5. juni, så der er ingen grund til forvirring.