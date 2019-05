Pernille Vermund skifter navn

Det er ikke nogen hemmelighed, at alle danske partiformænd- og kvinder netop nu har travlt med at sikre sig, at vælgerne bruger blyanten til at sætte kryds ved netop deres navn i stemmeboksen 5. juni.

43-årige Pernille Vermund har dog ekstra travlt.

Hun skal nemlig giftes lørdag ved et stort anlagt kirkebryllup i Nordsjælland, hvor hun og kæresten Lars Tvede, som hun har dannet par med i to et halvt år, siger ja til hinanden foran familie og venner.

Pernille Vermund har et tætpakket program for tiden. Foto: Jacob Ehrbahn

At bryllup og valgkamp på den måde falder på samme tid har været uundgåeligt, men bestemt ikke planlagt.

- Det blev planlagt allerede i sommer, så det er jeg jo nødt til at finde tid til. Da vi planlagde det, havde vi - som de fleste andre - jo regnet med, at valget ville være overstået for længst. Men det skete ikke, så nu bliver det lige midt i valgkampen, siger Pernille Vermund til Ekstra Bladet og tilføjer, at hun er vant til at have travlt på mange fronter på samme tid.

- Jeg tror, det er ret typisk for mit liv. Jeg har altid mange bolde i luften, og så ramler tingene indimellem sammen. Men jeg glæder mig til i morgen, og i virkeligheden tror jeg, at det kommer til at give mig lidt ekstra energi i valgkampen.

Pernille Vermund og Lars Tvede bliver mand og kone i morgen. Privatfoto

Havde hun haft kontrol over Lars Løkkes kalender og valgknap, havde hun nok alligevel valgt at trykke på den på et lidt andet tidspunkt.

- Valgkampen kommer til at køre i fire uger, og vi har jo været i gang i tre et halvt år allerede, så vi når nok det hele. Jeg ser ikke noget problem i, at brylluppet ligger, hvor det gør, selv om det da havde været optimalt, hvis det ikke havde ligget lige nu. Det er jo dejligt at skulle giftes. Af flere årsager. Men det ville da også have været rart at kunne nyde det og bare slappe af, siger hun.

Her skal brylluppet stå i morgen eftermiddag. Pr-foto

Folkemøde eller bryllupsrejse

- Der er vel ikke tid til bryllupsrejse?

- Nej, det har du ret i. Det er der ikke. Det må blive en tur til Folkemødet på Bornholm. Og så skal vi på ferie til sommer. Det bliver ferie nok.

- Bliver det et stort, hvidt kirkebryllup?

- Vi skal vies i min lokale kirke, hvor jeg også er konfirmeret, og hvor børnene er døbt og konfirmeret - i Egebæksvang Kirke i Espergærde. Jeg skal have hvid kjole på, men ikke med slør. Bagefter skal vi spise med mine forældre og mine nærmeste venner. Og så er der en stor fest bagefter for en masse mennesker. Det bliver sjovt.

Pernille Vermund rejser land og rige rundt i Nye Borgerlige-bussen. I morgen holder hun dog pause. Foto: Ernst van Norde

Ikke et mediestunt

Hvis man tror, at kirkebrylluppet er et veltilrettelagt mediestunt, kan man godt tro om igen.

- Det er jo let for ens politiske modstandere - når man er midt i en valgkamp - at tro, at det er noget, jeg har planlagt og bare gør for at få noget ekstra omtale og opmærksomhed om min person. Og det synes jeg vil være lidt træls, siger Pernille Vermund og tilføjer:

- Det eneste, der har været lidt specielt, har været, at jeg jo har været klar over, at jeg kommer til at skifte navn i morgen eftermiddag. Jeg beholder Vermund, der er mit mellemnavn. I dag har har jeg drengenes fars efternavn - Gere - men fremover kommer jeg til at hedde Tvede.

- På stemmesedlen står der det navn, jeg sendte ind til Indenrigsministeriet - altså Pernille Vermund. Mit fulde navn fra i morgen eftermiddag bliver Ann Pernille Vermund Tvede, men det er nok alligevel Pernille Vermund, jeg kommer til at bruge mest - også fremover.

Pernille og Lars kommer til at dele efternavn, men ikke bopæl. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Bor hver for sig

For Pernille Vermund har det været vigtigt, at hun og manden - Lars Tvede - får fælles navn, men der bliver ikke tale om fælles bopæl for de to.

- For mig er det helt naturligt, at vi får fælles navn. Jeg kan mærke allerede nu, at når vi rejser sammen, så er det mærkeligt, at vi indlogerer os med hvert vores efternavn, siger Vermund og fortsætter:

- Lars, der er iværksætter og forfatter, bliver boende i Schweiz - også efter vi er blevet gift. Vi bliver boende hver for sig. Jeg tror, det er derfor, det virker så godt for os. Det er helt optimalt, at vi har en fantastisk tid, når vi er sammen. Og så har vi også tid hver for sig, hvor vi har tid til at arbejde, siger Pernille Vermund, inden hun må haste videre i dagens travle program:

- Jeg skal hjem og have skrevet bordkort, og jeg har heller ikke lavet bordplan, så der er rigeligt, der skal laves, slutter hun.