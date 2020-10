Pernille Vermunds far fik kræft: - Min verden ramlede

For Pernille Vermund var det en hård oplevelse, da hendes far for fire år siden fik konstateret kræft

Lørdag aften står den på indsamling i kampen mod kræft, når TV2 afholder det årlige Knæk Cancer-show.

Her sidder kendte danskere klar til at modtage opkald og donationer fra folk hjemme i stuerne. I år er Nye Borgerlige-formanden Pernille Vermund en af de kendte danskere.

Politikeren har selv haft kræft tæt inde på livet. Det fortæller hun, da Ekstra Bladet møder hende på den røde løber forud for arrangementet.

- Min far fik kræft for fire år siden, men han var så heldig, at han opdagede det tidligt, siger Pernille Vermund, der kan glæde sig over, at faren den dag i dag er rask igen.

Har mistet seks familiemedlemmer til kræft

Hun husker dog tydeligt, da hun fik beskeden.

- Min verden ramlede simpelthen. Jeg nåede at tænke: 'har jeg overhovedet ... altså, hvad er det for et liv, jeg skal leve?'. Han er relativt ung, han ryger og drikker ikke, og han træner fem gange om ugen. Det var fuldstændig urimeligt.

For Pernille Vermund var det ikke let at være pårørende i tiden med sygdommen.

- Det var forfærdeligt. Det var helt urimeligt. Jeg har tre drenge, og han er verdens bedste morfar. Det var én ting, at jeg selv skulle tænke: 'nu mister jeg ham', men noget andet var at fortælle mine børn, at morfar var syg, og at man ikke vidste, om han ville klare den. Det var vi slet ikke klar til, siger hun.

Kender ingen kendte

Pernille Vermund glæder sig over, at der længe har været stor fokus på kræft i Danmark, og derfor ser hun lørdagens deltagelse som en mulighed for at give lidt tilbage.

Hun har dog én stor udfordring ved deltagelsen. Hun kender nemlig ikke mange af de andre kendte ansigter.

- Jeg er ikke så god til at følge med i de sladderblade, så jeg er spændt på at se, hvem jeg skal sidde sammen med, sagde hun forud for arrangementet.

- Det er lidt kikset. Jeg kom sammen med en, der hedder Kristian (tv-værten Kristian Bech, red.), der havde været med i 'Vild med dans'. Så jeg satser på, at jeg i løbet af aftenen finder ud af, hvem han er. Jeg kan også se, at der er andre, som jeg ikke aner hvem er. Men det bliver sikkert hyggeligt, griner hun.