Peter A.G.: - Jeg har spillet mig døv

De har eksisteret i over 50 år. De har bevæget sig over et hav af genrer med alt fra rock til reggae, og imens har tiderne skiftet og andre kunstnere er kommet og gået.

Men Gnags er blevet stående på scenen, og forsanger Peter A.G har været med hele vejen, selv om bandmedlemmer er skiftet ind og ud undervejs. De mange år på scenen og i øvelokalet har efterhånden sat sine spor hos forsangeren.

- Du kan jo for fanden ikke komme og tro, du kan spille for tusind mennesker og så komme med et eller andet lille bitte trylleshow, som ikke kan mærkes fra afstand, siger Peter A.G.

- Vi kører hårdt på med energien, og så skruer vi pisse højt op, men vi gør det med vellyd. Det er så højt, at jeg er døv på det ene øre. Og det er ærgerligt, og det er jeg ked af, at jeg er. Men herregud, du hører mig ikke beklage mig over det, siger Peter A.G. med et stort smil.

Han nikker til, at det er ret rock'n'roll at spille sig døv.

Peter A.G. er vild med, hvis man kan se på en postmand, at han sorterer 1000 breve mellem fingrene hver dag.

Bandets guitarist, Per Frost, forlod Gnags i 1996, men vendte tilbage ved bandets seneste album 'Nørd' i 2017. Han har sammen med Peter A.G. skabt Gnags' kommende album, 'Robot'n'Roll'.

Per Frost ser tilbage på bandets historie en gang imellem og glæder sig over, hvor meget de har opnået, og hvor taknemmelige de er for, at folk stadig lytter til dem i 2019.

- Alt handler om nuet. Men derfor kan vi jo ikke frasige os, at vi har levet et langt liv og har et stort bagkatalog. Hvis man vender det positivt, så har vi jo en masse erfaringer, vi kan bruge, men det kan også være tragisk, for man kan se, at vi har levet, og tiden bliver mere og mere knap.

- Det er et privilegium, at vi har fået lov at være med så længe. Men vi har også arbejdet hårdt for det og gør det stadig. Vi kan godt lide at lave sjov, men du skal ikke tage fejl af, at vi tager det meget alvorligt. Det er jo liv eller død for os, siger Per Frost.

Til sommer turnerer de igen landet rundt og besøger diverse danske festivaler. I alt skal de spille 32 koncerter, og det er netop på scenen, at Gnags' dna får lov at udfolde sig. Det er der, at de kan bruge deres rock'n'roll. Men det tærer også på kræfterne.

- Når man står i det og har en plade, der skal sælges, så finder man ud af, hvor meget det er show, og hvor meget der er business. Du kan ikke være i branchen halvt.

- Når vi når frem til oktober, er vi trætte, men så går der lidt tid, og så kommer der en ny sang, siger Peter A.G., imens Per Frost tilføjer:

- Det bliver lidt ligesom at spise. Når jeg ikke har spillet i et stykke tid, så skal jeg ud at gøre det. Det forløser en. Det bringer en balance ind i dit nervesystem, siger Per Frost.

Peter A.G. kalder det 'meningen med dig og mig'. At forløse noget. Det er det, som rock'n'roll betegner for dem. De fandt den energiudløsning og forløsning i reggaen, som var mindre krampagtig end det traditionelle rock, som de begyndte med at spille i slutningen af 1960'erne.

Men man skal være varsom med rockstjernelivet og passe på, at man ikke brænder sit lys i begge ender. Selv om Gnags har undgået det, så er balancen mellem show og business gået skævt for mange stjerner igennem tiden.

- De store stjerner dør jo af det. Michael Jackson, Prince. De dør af det, fordi det er meningen med dem, at de optræder, men det kan man ikke hele tiden, siger Peter A.G.

Gnags nye album 'Robot'n'Roll' rummer lyrik om den stigende digitalisering af samfundet og på flere numre tegner Gnags et billede af en dystopisk fremtid, hvor alle snart er blevet robotter.

I nutiden er digitaliseringen allerede godt i gang, cd'erne er stort set forsvundet, og kunstnerne tjener mindre og mindre på musiksalget, fordi deres musik er endt på streamingtjenester, der giver flere ører end kroner.

Men selv om tiderne skifter, så vil de bærende ting i musikken altid være der ifølge Gnags.

- Streaming skræmmer os ikke. Vi har altid fundet en vej. Vi lavede vores eget pladeselskab, og da ingen ville udgive vores andet album, så gjorde vi det bare selv. Da ingen ville booke os til koncerter, så lavede vi bare vores egen klub. Og det gør unge mennesker også i dag. De finder en vej. Og det er meget vigtigt at man gør det.

- Det essentielle i alt det er, at der stadigvæk er et helt banalt forhold: At mennesker har to ører, og jeg har en stemme, siger Peter A.G.

Efter så mange år på scenen og med det 23. album på vej, så bruger bandet ikke sin tid på at gruble over, hvordan musikken bliver taget imod, eller om alle nu vil forstå det.

- Al den tid man kan bruge på at bekymre sig om, hvorvidt musikken nu har en mening og bliver værdsat. Hvad nu hvis man i stedet bruger den tid på at spørge sig selv: 'Har jeg noget at sige? Er der noget, jeg gerne vil meddele mig med?'.

- Det jeg allerhelst vil sige, det er det, jeg synger, siger Peter A.G.

'Robot'n'Roll' udkom 12. april.