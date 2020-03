Peter Aalbæk fyret

Peter Aalbæk: Jeg vil ikke underlægges censur

Peter Aalbæk er ikke chokeret eller synderligt overrasket over sin fyring, men han undrer sig over, at rammerne for drillerier og satire er blevet så snævre, at et blogindlæg som hans kan få så store konsekvenser.

- Jeg er en pragmatisk mand, og Ekko er jo ikke mit eget blad, og så kan man risikere at få et spark i røven og ryge ud, siger han til Ekstra Bladet.

Fortryder du, og ville du i bagklogskabens klare lys have handlet anderledes?

- Nej, og det er også derfor, jeg valgte at tage fyresedlen. Jeg vil ikke underlægges censur

Kom fyringen bag på dig?

- Lad mig sige det på den måde, at det kom ikke bag på mig, at mine indlæg skabte kraftige reaktioner. Hvis jeg havde ønsket det modsatte, havde jeg nok formuleret mig anderledes

Men du skrev vel ikke direkte for at blive fyret?

- Tjae, det ved jeg nu ikke rigtig. Hvis man som mig gerne vil gå til grænsen, så er det jo den risiko, man må leve med. En chefredaktør skal balancere en udgivelses profil og sikre bladets fortsatte eksistens. Det forstår jeg som leder af et filmselskab naturligvis godt.

Fortryder du det, som Ekkos chefredaktør kalder 'et personangreb'?

- Jeg er klar over, at det er grov satire, men jeg synes, det er min ret at påpege noget, jeg opfatter som hykleri. Det skal tages med lidt lune, men der må godt være lidt bid i det, man skriver. Og så må det jo gå, som det går.

Er der blevet mindre spillerum for det, du beskriver som muntre drillerier og satire?

- Der er gevaldigt meget spillerum. I Ekko var der eksempelvis en kvindelig, feministisk blogger, der sidste år virkelig gav mig den totale sviner. Det er naturligvis hendes grundlovssikrede ret. Og det er der jo ingen, der brokker sig over. Altså at en yngre feminist sviner en ældre herre til. Men hvis jeg omvendt tillader mig at drille en yngre kvinde, så er fanden løs.

- Hvis man som hvid mand i min alder angriber en kvinde, så bliver man øjeblikkeligt offer for 600.000 arrige Facebook-indlæg, men da en yngre feminist svinede mig til, affødte det ikke et eneste indlæg.