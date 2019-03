Peter Ingemann bedømmer næsten nøgne damer: Det må konen tåle

Den kendte tv-vært er begyndt at give Side 9-piger karakterer på sin Instagram-profil

TV2-værten Peter Ingemann har fået en ny hobby.

Ingemann, der især er kendt for tv-programmerne 'Størst', er nemlig for nyligt begyndt at bedømme Ekstra Bladets Side 9-piger på sin Instagram-profil, der følges af knap 100.000 danskere.

- Et eller andet skulle der ske, konstaterede han med et grin, da Ekstra Bladets reporter mødte ham på den røde løber inden Billed-Bladets årlige TV-Guld prisuddeling, hvor 46-årige Ingemann i øvrigt løb med prisen som årets mandlige underholdningsvært tredje gang i træk.

- Jeg har altid læst det grundigt. Konen er virkelig begejstret for det, lød det lidt ironisk fra Ingemann, der indtil videre har bedømt fire næsten nøgne piger til sin - og sine følgeres - store begejstring.

- I denne polerede verden, hvor vi ikke ser noget på strandene længere, er det fedt, at Ekstra Bladet holder fanen højt. Jeg synes dog, der er lidt for meget tøj på jeres modeller. Før i tiden var de Splitter-Hans Jørgen - det er de ikke mere, forklarede tv-værten lidt skuffet.

Han har netop har fået abonnement på avisen - og dermed daglig adgang til letpåklædte damer.

- Så nu må min stakkels kone tåle, at jeg læser op, sagde han henvendt til sin kone, Trine, der tager hans påfund meget roligt.

Pynter sig med lånte fjer

Indtil videre er der ikke nogen, der har ment, at Peter Ingemanns karaktergivning er for fræk. Han gør dog også meget ud af ikke at vise for megen nøgenhed af hensyn til Instagrams regler.

- De fleste synes, at det er sjovt - i hvert fald dem, der skriver. Jeg står jo på skuldrene af jer og pynter mig med lånte fjer, indrømmede den prisvindende tv-vært over for Ekstra Bladets udsendte.

Han planlægger at gøre sin gimmick til en fast tradition, men fremover måske kun om fredagen, så 'det bliver lidt mere eksklusivt', som han forklarer.

Der er sjældent de store udsving i karaktergivningen.

- De får som regel en nier. Jeg har dyb respekt for, at de har lyst til at stille op, understregede han.

- Kunne man forestille sig, at du kunne have lyst til at gæsteoptræde som Side 9-mand?

- Det tror jeg ikke, at min fysisk hverken er eller nogensinde har været til, så det vil jeg spare jer for.

