Peter Ingemann for 'fræk' til Instagram

Peter Ingemann er kommet i problemer på Instagram.

Han har fået fjernet et billede, hvor 'Vild med dans'-stjernen Thomas Evers fortalte til Ekstra Bladet, at han var begyndt at arbejde på en fiskerestaurant, hvor gæsterne forveksler ham med Peter Ingemann.

Det var i sig selv ikke et problem, men på siden ved siden af kunne man skimte Side 9-pigen fra samme avis, og da bryster overskrider Instagrams regler, blev opslaget altså slettet.

'Ja hendes højre bryst-vorte, set fra Julie Ea's perspektiv (lidt udtværret pga af krøllet avis og ditto mine evner udi fotografering) var simpelthen for stærk kost for Mark Zuckerberg og co. Jeg beklager,' skriver Peter Ingemann.

Da Ekstra Bladet spørger Peter Ingemann om det fjernede opslag, er det en grinende tv-vært, vi får i røret.

- Det er ikke første gang, siger han.

Da det sidste år kom frem, at forældre var begyndt at bede skolefotografer om at redigere deres børns billeder for at få dem til at fremstå mere perfekte, valgte han at dele et af sine egne barndomsbilleder - hvor han var nøgen - som et modsvar.

- Jeg havde så malet en ordentlig penis for at kompensere for den lille en. Jeg ville også forbedre mit billede. Men det blev fjernet, og jeg blev nærmest truet med karantæne, griner han.

'Betænkeligt'

Peter Ingemann har dog også en mere seriøs bagtanke med at dele billedet og blande sig i debatten om censur på de sociale medier.

- Det er betænkeligt, at der sidder private milliardfirmaer og censurerer - uden om lovgivning og domstole. De bestemmer jo bare, siger han og peger på eksemplet for nylig, hvor det tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen fik fjernet et opslag om en ansat i Udlændingestyrelsen.

- Jeg er bestemt ikke enig med ham, og jeg synes, at hans opslag var forfærdeligt. Men derfor har han jo ret til at lægge det op. Og jeg synes da, det er betænkeligt, at man lægger den moral og etik, som man mener at måtte have i ét land, ned over Danmark, som var det første land i verden, som frigjorde billedpornografien.

For frækt til Instagram. Det er dette billede af papirudgaven af Ekstra Bladet, der ikke måtte ligge på det sociale medie. Foto: Peter Ingemann

Tv-værten siger, at man jo ikke ville finde sig i det samme fra andre firmaer.

- Tænk, hvis det var Volkswagen, Sony eller Coca-Cola, der skulle bestemme, hvad vi måtte skrive, sige og vise til hinanden på vores egne private sider, som dog er offentligt tilgængelige. Jeg synes da, at det er en tanke værd, og derfor lagde jeg det her op.

- Så det var en bevidst provokation, at du lige fik lidt af Side 9-pigen med på billedet?

- Det var da nok ikke helt tilfældigt. Jeg ved jo godt, at der er de regler, griner han og beskriver det som en undersøgelse af, hvor langt man kan strække grænserne.

Peter Ingemann har også forsøgt at dele samme opsang på Facebook, men her er opslaget endnu ikke blevet publiceret.

- Så jeg laver et opslag om, at Mark Zuckerberg bestemmer, hvad der må lægges op - og det er altså ikke blevet lagt op, griner tv-værten og understreger i øvrigt, at han er stor fan af Side 9-pigen.

