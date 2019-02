Peter Ingemann: - Jeg har stadig svært ved at sige det i dag

Det er næsten umuligt at høre, hvis man ikke ved det. Men den er altså god nok, tv-værten Peter Ingemann læsper.

Det fortæller han i denne uges udgave af ’Dahl på Hack’, som kan ses her på Ekstra Bladet.

Dahl på Hack: Derfor ændrede Gustav karrieren

Peter Ingemann forsøger at sige ordet ’revselsesretten’, da han i en snæver vending får afsløret, at han læsper.

- Læspede du som barn?, spørger Søren Dahl overrasket.

- Ja, og det gør jeg stadig. Tænker du ikke på det?, spørger Peter Ingemann tilbage.

Café Hack på Ekstra Bladet Café Hack præsenteres i samarbejde med Ekstra Bladet som en del af Ekstra Bladet+. Den interviewede i denne artikel er citeret for sine svar ud fra samtalen i selve programmet med vært Søren Dahl. Artiklen er med udgangspunkt i samtalen skrevet af en journalist fra Ekstra Bladet. Interviewet kan i sin helhed høres i Ekstra Bladet+.

Det, at en ung Peter Ingemann læspede, det fik hans fire år ældre søster stor glæde af, da de var børn.

Tv-værten fortæller, at han blev kaldt ind på søsterens værelse, når hun havde veninder på besøg. Inde på værelset skulle han læse op for Halfdan Rasmussens ’ABC’, til stor glæde for søsteren og veninderne.

- Jeg skulle læse op af ’Else Pelse Pølsesnak’ fra Halfdan Rasmussen. Jeg er sådan lidt langsom i det, så jeg fattede ikke i lang tid, hvorfor det altid var ’Else Pelse Pølsesnak’ – Else elsker pølse, Else elsker pelse. Jeg har stadig svært ved at sige det i dag, men de skreg af grin dengang, for der skulle nærmest tørres ruder af bagefter, erkender Peter Ingemann.

Når man i dag næsten ikke kan høre at tv-værten læsper, så er det fordi han i skolealderen gik til talepædagog.

Talepædagogen var dygtig til at få en ung Peter Ingemann til at føle sig som verdens heldigste knægt, selv om han læspede.

Se i videoen ovenfor, hvilken taktik talepædagogen brugte.

Se hele interviewet med Peter Ingemann i ’Dahl på Hack’ ved at klikke på linket nedenfor.

Dahl på Hack: Derfor ændrede Gustav karrieren

FÅ ADGANG TIL ALLE DAHL PÅ HACK-UDSENDELSER HER