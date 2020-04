Peter Ingemann jubler over god nyhed

Vestkysten og hovedstaden har tidligere haft besøg af Peter Ingemann og den røde knallert, og nu er turen kommet til at besøge Fyn.

Tidligere i april fortalte Peter Ingemann dog til Ekstra Bladet, at han tvivlede på, om programmet kunne optages til maj, som det ellers var planen. Også selvom der ikke er decideret udgangsforbud for danskerne.

- Men jeg skal jo ligesom helst møde nogle mennesker på min vej. Og jeg kan da godt blive lidt bekymret for, om vi kan lave fem programmer, for det er ikke sikkert, at vi møder ret mange, sagde han for et par uger siden.

Nu er der dog kommet gode nyheder til 47-årige Peter Ingemann og de seere, der nyder at følge med i TV2-programmerne.

Som det ser ud lige nu, starter optagelserne nemlig efter planen næste måned. Det fortæller en glad Peter Ingemann til Ekstra Bladet.

- At det forløber planmæssigt er måske forkert at sige, griner Peter Ingemann og fortsætter:

- Men vi skal optage midt i maj, så vi krydser fingre for, at det kan lade sig gøre. Vi havde møde om det i fredags, og vi fortsætter ufortrødent, siger tv-værten.

Udvider turen

Derfor ser det altså ud til, at man så småt kan begynde at glæde sig til en ny omgang tv med Peter Ingemann og den røde knallert. Men hvad man præcis kan glæde sig til, det ved tv-værten faktisk ikke endnu.

- Det er jo sådan med meget af det tv, jeg laver - og især knallert-programmerne - at noget ved jeg, og noget ved jeg bestemt ikke. Jeg skal også holdes lidt hen i uvidenhed, så der er meget, jeg ikke ved. Vi optager jo live-on-tape og lader virkeligheden udspille sig foran kameraet.

- Så jeg tror da, at man kan glæde sig til en masse. Jeg glæder mig i hvert fald. Men hvad det bliver, det kan jeg ikke sige endnu, fortæller han.

Peter Ingemann og produktionen har dog besluttet, at det ikke kun bliver de fynske veje, der skal drønes rundt på.

Det har hele tiden været planen, at øer som Langeland og Ærø også skulle besøges, men for nylig er der kommet en ekstra destination på.

- Vi har faktisk udvidet turen, så vi regner med, at vi også kommer forbi Lolland-Falster. Vi prøver jo på sigt at dække hele Danmark med den skide knallert, hvis den ellers holder til det - det er jo en gammel sag. Ej, jeg elsker den knallert, griner han og fortsætter:

- Det passer bare godt, at når vi alligevel er på Langeland, så kan vi lige sejle over og tage Lolland-Falster også. I disse coronatider er det jo også med at finde gode programmer, man kan lave indenlands, for man kommer jo ikke ud over grænsen lige nu.

