Peter Ingemann tvivler: - Bliver det muligt

TV2-værten skal i midten af maj i gang med en række nye knallert-programmer. Om det kommer til at ske, tvivler han på

Peter Ingemann er klar til spænde hjelmen og hoppe på sin røde Puch for at lave en række nye afsnit til tv-føljetonen, hvor han kører rundt og besøger forskellige steder i Danmark på sin knallert.

Efter planen er det Fyn, den populære TV2-vært skal køre tyndt dette forår, men han frygter, at coronaen vil sætte en stopper for optagelserne.

- Det er meningen, at vi starter optagelserne midt i maj, men jeg kan da godt tvivle lidt på, om det bliver muligt, siger han til Ekstra Bladet.

Med mindre Danmark rammes af udgangsforbud, er intet til hinder for, at Ingemann drøner derudaf på de fynske landeveje i maj.

- Men jeg skal jo ligesom helst møde nogle mennesker på min vej. Og jeg kan da godt blive lidt bekymret for, om vi kan lave fem programmer, for det er ikke sikkert, at vi møder ret mange, siger han.

På grund af coronaen skal vi alle sammen holde to meter afstand til hinanden. Det betyder, at tv-reportere gennemfører interviews med mikrofonerne sat på en lang stang.

- Det vil bare ikke rigtigt passe ind i den måde, programmerne er på, hvis jeg skal møde mennesker på min vej og så stå og interviewe dem med en boomstang. Så nu må vi se, om jeg kommer afsted, siger Peter Ingemann.

Den 47-årige tv-vært understreger, at hans udfordringer er meget små i sammenligning med dem, som andre danskere står i lige nu.

- Nogle er syge og mange mister deres job, så jeg skulle næsten skamme mig, hvis jeg kaldte min situation for et problem.

Peter Ingemann har tidligere udforsket både Vestkysten og hovedstaden på sin røde knallert.

