Peter Mygind om 'Taxa'-rollen: - Han var virkelig dårlig til damer

Ekstra Bladet kigger tilbage på de store tv-serier, der engang samlede danskerne. I denne uge bringer vi et interview med Peter Mygind, der spillede rollen som Andreas i DR-serien 'Taxa'.

– Hvorfor tror du, at danskerne har et utrolig nært forhold til 'Taxa'?

– Jeg tror, at seriens forfattere fik skabt nogle personer, man holdt af. Det er en vigtig del af en serie, at man har lyst til at følge karaktererne på godt og ondt. Chaufførerne havde et stærkt venskab, men blev også udfordret på tværs med små, dramatiske passager undervejs.

– Hvad betød rollen som Andreas for dig?

– Jeg kom direkte fra 'Riget' (DR-serie, red.), og den var også grunden til, at jeg kom med i ’TAXA’. Det var super-privilegeret. Jeg har været heldig at havne i nogle gode serier og har fået vist nogle roller, som folk kan identificere sig med. Tv-serier har været en stor del af min karriere.

Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

– Hvad kunne du bedst lide ved at spille Andreas?

– Jeg havde lavet ’Score-Kaj’ et par år forinden, som var verdens mest udadvendte, selvsikre mand. Andreas var enormt usikker og naiv, men også hjertens god. Det var super-rørende, og jeg elskede karakteren. Jeg skulle ind og have noget frem i mig selv, som jeg aldrig havde arbejdet med før. Han var også en nørd og virkelig dårlig til damer. Og uheldig igen og igen. Men han formåede altid at rejse sig.

– Hvordan var sammenholdet jer skuespillere imellem?

– Der var virkelig et stærkt sammenhold. Alle var seriøse og ville lave serien det godt. Der var ikke én, der syntes, at det var skod at være med i ’Taxa’. Jeg har prøvet at arbejde med kollegaer, der syntes, at manus var skod fra dag et. Så er det altså op ad bakke, når man skal møde hver morgen og i gang.

Peter Mygind og fruen, Lise Mühlhausen, der er selvstændig kommunikations- , performancecoach- og rådgiver. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

– Hvad går du og laver for tiden?

– Lige nu er jeg i gang med en TV2-krimiserie, der er skrevet frit efter Anna Grues bog ’Den Skaldede Detektiv’. Jeg har aldrig haft en så stor hovedrolle i min karriere, og jeg er på hver eneste dag. Det er vildt i en alder af 55 år at få sit livs største rolle.

– ’TAXA’ var vel også en ny slags milepæl for danske serier?

– Inden ’TAXA’ blev sendt, havde der været ’Landsbyen’. Vi var det første hold, der rundede en million seere. Det var helt banebrydende for et dansk tv-drama. Man var slet ikke vant til den slags tal, det var kun i underholdning, man så dem. Det var helt vildt fedt. Hvis du er med i noget, og det går godt, så får folk øje på det. Jeg havde sindssygt meget at lave i de år.

Tre jeg selv ka’ li’

1. ’Breaking Bad’

Foto: AP/AMC/Lewis Jacobs

– Det var fremragende. Dels er historien fuldstændig sindssyg. Og så foregår det i en skodby ude i ’nowhere’. De spiller røven ud af bukserne.

2. ’Mad Men’

Foto: Netflix

– Jeg elsker den serie. Det var første gang, jeg virkelig faldt i. Hele tiden med New York, et reklamebureau og folk, der er helt fucked og skal lade, som om de kører med klatten. Fantastiske store og små roller. Foto: Netflix

3. ’Herrens Veje’

Foto: Tine Harden/DR

– Det var en fed serie. Også at turde tale om tro. Virkelig dygtigt hold.