Peter Myginds værste jul: Alene og ensom

Peter Mygind er netop nu aktuel i julefilmen 'Last Christmas', hvor den danske skuespiller står over for store stjerner som 'Game of Thrones'-skuespillerinden Emilia Clarke og den britiske Hollywood-stjerne Emma Thompson.

Filmen er optaget og foregår i London, og mens julen forløber noget anderledes i filmen, så plejer den danske skuespiller at gribe julen lidt mere traditionelt an i sit hjem i Charlottenlund.

- Vi holder julen hjemme hos os i år, og dem, der kommer, de kommer. Vi holder det for dem, der har lyst. Det er meget vigtigt, at der både er and og flæskesteg. Min svoger er netop blevet skilt, så pludselig sker der en masse forgreninger i familien. Før i tiden fejrede vi det alle sammen sammen. Nu er der kommet nye familier til, så det spreder sig ud, fortæller Peter Mygind.

- Mine bedste juleaftener er dem med mine sønner. De første år kunne jeg også være julemand, uden mine børn kunne genkende mig, men så opdagede de det. Nu er der kommet helt ny energi ind i huset med mit barnebarn, Rosa. Det er så sjovt at have hende rendende, og nu kan jeg næsten klæde mig ud igen, fortæller han.

Skuespilleren har dog én jul, som han tænker tilbage på som den værste:

- Da jeg var 20 år, var mine forældre ikke hjemme. Jeg sad alene i et lorteværelse i Valby. Jeg tog hen på en eller anden bodega og drak nogle juleøl efter at have spist mit eget dårlige takeaway-mad. Det var ensomt, forklarer han.

Juletraditioner i fokus

Ligesom så mange andre er Peter Myginds jul også præget af et par særlige juletraditioner.

- Vi har en gammel villa med tre lejligheder, så vi pynter hele opgangen op med julekugler. Det gør min svigermor med vores barnebarn nu. Sidste år gjorde vi det, at vi gav hinanden gaver om formiddagen. Om aftenen var der ingen gaver, der spiste og snakkede vi, og det var ret fedt, fortæller han.

- Jeg er også ambassadør for Røde Kors, og de holder hvert år et arrangement for folk, der ikke har så meget familie. Der tager jeg ind juleaftensdag, hvor jeg synger og giver kram, fortsætter han og tilføjer:

- Den første advent plejer jeg at tage hen i en af vores gode venners blomsterbutik i Hellerup, hvor jeg synger julen ind med 'White Christmas' og fortæller julehistorier for hendes kunder.

