Philine i slåskamp med paparazzi

Philine kommer op at slås med en paparazzi over nogle topløse billeder i Mexico

Philine Roepstorff og Nicklas Bendtner er i torsdagens afsnit af Dplay-serien 'Bendtner & Philine' taget på ferie sammen til Mexico for at få mere tid sammen. Ferien tager dog undervejs en knap så romantisk drejning.

Det er ikke gået mediernes næse forbi, at de to er taget på ferie sammen, og derfor ligger fotograferne på lur for at tage billeder af parret.

- Der kommer en ned fra nabohotellet og siger til os: 'Bare så I ved det, så ligger der en oppe bag klippen, som har taget billeder af jer hele dagen', forklarer Philine i det nyeste afsnit af Dplay-serien.

Alt imens Nicklas bliver liggende, farer Philine op, vikler håndklædet omkring sig og går op mod paparazzien for at få ham til at slette billederne.

Da hun kommer derop, har han opdaget hende og er derfor ved at pakke sin taske sammen.

- Jeg siger pænt til ham, om han godt vil være sød at slette billederne foran, og det vil han ikke, siger Philine, der efterfølgende ender med at komme op at slås med paparazzien.

Hun prøver at tage hans memorycard og holder så godt fast, at fotografen ender med at få hevet hende ud over en klippe.

- Det er sindssygt farligt, for hvis du falder ned derfra, så overlever du ikke, forklarer Nicklas om episoden.

- Det var helt skandaløst, og de kaldte på Nicklas, der kom løbende. Nicklas hviskede til mig: 'Skat, jeg kan ikke gøre noget, fordi jeg har en dom om en uge', lyder det fra Philine.

