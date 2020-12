Pia K. i coronachok

Dansk folkepartis tidligere forkvinde blev noget befippet, da hun onsdag skulle testes for corona.

Det deler politikeren på sin Instagram-profil.

'Nå for Søren. Blev i dag testet for Corona. Heldigvis negativ. Men test to viste, at jeg har haft Corona !! Det er jeg åbenbart kommet let over, jeg har kun været lidt træt på et tidspunkt, men intet andet. Heldigvis,' lyder det på Instagram.

Til Ekstra Bladet fortæller Pia Kjærsgaard, at det var noget af en overraskelse.

- Det havde jeg slet ikke regnet med. Jeg fik jo bare denne her negative test, og så ville de også lige tage en for antistoffer, og der kunne jeg så se, at jeg havde haft det. Og det kom jo helt bag på mig, siger hun og fortsætter:

- Jeg har jo kun været lidt træt, men har ellers ikke haft nogle symptomer. Jeg tænkte jo bare, at jeg var lidt træt generelt, jeg har jo været på arbejde og ikke sygemeldt mig.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Sundhedsministeren fortalte på dagens pressemøde, at han forventer, at vaccinen bliver godkendt i Danmark om 21 dage.

Har kun været smittet selv

Utroligt nok er der heller ikke nogen tæt på Pia, der er blevet smittet med corona.

- Min mand er også testet, og hans var negativ, og han havde heller ikke nogen antistoffer, så man må sige, at vi er sluppet nådigt fra det.

Partifællen Søren Espersen og kone var også ramt af corona, men Pia er sikker på, at det ikke er derfra, hun er blevet smittet.

- Søren var heldigvis ikke i kontakt med nogen af os den uge. Der var han med hjemmeværnet, så han var slet ikke på Christiansborg. Det er en mystisk sygdom. Jeg ved ikke, hvor jeg har fået den fra.

Pia fortæller dog, at hun har det helt fint nu og ikke har været mærket.

Morten Messerschmidt har da også kommenteret på Pias billede og gjort det klart, at det var mest synd for virussen, at den troede, den kunne hamle op med Pia.

'Det må da være verdens dummeste virus, der tror, den kan bide skeer med Pia Kjærsgaard,' lyder det.