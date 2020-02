Pia Kjærsgaard i voldsomt styrt

Dansk Folkeparti-politikeren Pia Kjærsgaard har ikke været den heldigste kvinde på det seneste.

Knap er hun kommet sig over et overrevet ledbånd, før den er gal igen.

Søndag morgen kom hun nemlig til skade, da hun faldt på vej ud af et badeværelse.

- Jeg er simpelthen så uheldig, siger 72-årige Pia Kjærsgaard, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

- Det var meget klassisk. Jeg tror, der er mange, der har prøvet noget lignende før. Jeg gik ud fra et lille toilet, og så skulle jeg så ud i det næste rum for at vaske hænder, og der var så et dørtrin, som jeg overså, og så røg jeg ellers, så lang som jeg er. Det endte ret voldsomt, siger hun.

Her ses Pia Kjærsgaard på den røde løber til Knæk Cancer, hvor hun døjede med en skade i ledbåndet. Foto: Linda Johansen

Heldigvis ikke brækket

Ifølge Pia Kjærsgaard gik faldet værst ud over hendes ene håndled.

- Det var både hoved og knæ, det gik ud over, men jeg tog fra med mit ene håndled, og det var det, som det gik værst ud over. Jeg slog mig rigtig meget, siger Pia Kjærsgaard.

Som konsekvens af uheldet har hun brugt flere timer på skadestuen søndag.

- Jeg har været igennem MR-scanning, for at få tjekket, hvad der var sket, og her fik jeg at vide, at mit håndled ikke er brækket og heldigvis kun forstuvet. Det er jeg så glad for. For jeg har lige gået seks uger med et ødelagt ledbånd i samme arm, og det har der været meget bøvl med, så jeg er virkelig glad for, at den ikke er brækket, og at jeg ikke skal have gips på, siger Pia Kjærsgaard, der er sluppet billigt, men dog skal gå med en støtteskinne de næste uger.

- Hvordan går det så nu? Har du mange smerter?

- Det gør ondt. Men jeg kan sagtens klare det, og det hjælper med den støtteskinne, jeg har på. Jeg er bare glad for, at den trods alt ikke er brækket. Men jeg må desværre indse, at jeg er lidt klodset, siger politikeren med et grin.

På Instagram har Pia Kjærsgaard også skrevet om episoden:

'Utroligt jeg ikke snart lærer at se mig for faldt over et dørtrin ... tilbragte en formiddag på skadestuen med røntgen og MR scanning. Heldigvis kun forstuvet ikke brækket', skriver hun til et billede af sin arm.