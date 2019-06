Piiiiiinlig opførsel ved Joachims fødselsdag

Fredag aften var en lang række kendte og kongelige samlet på Amalienborg Slot for at fejre prins Joachims 50-års fødsesldag.

Den slags forløber normalt præcis efter bogen, og der er naturligvis procedurer for, hvem der ankommer hvornår, således at de 'fineste' ankommer 'fashionably late' - og ikke andre.

I anledning af sin runde dag var det dog planen, at dagens hovedperson og hans familie - stik mod traditionen - skulle ankomme senere end Frederik og co.

Men sådan gik det ikke helt.

Ganske kort tid før kronebilen med Frederik, Mary og parrets fire børn rullede ind på Amalienborg Slotsplads, standsede en taxa lidt før den røde løber.

I den sad Caroline Fleming. Og dér blev hun siddende, for hun kunne tilsyneladende ikke nå hen til den røde løber før de kongelige.

Mary, Christian, Vincent, Isabella, Josephine og Frederik ankom før end Caroline Fleming. Foto: Mogens Flindt

Da kronprinsfamilien var vel af vejen, skyndte hun sig af sted og var den første til at erkende, at det var noget pinligt.

- Jeg er lidt flov over at være her så sent, sagde hun og forklarede, at hun havde været med et fly fra London, der var blevet forsinket.

Trods den uheldige ankomst stillede Caroline Fleming scenevant op på den røde løber og smilede til pressen. Foto: Mogens Flindt

Se også: Caroline med Bendtner-afsløring: 'Vidste jeg ikke skulle være sammen med ham'

Den kendte tv-baronesse forsøgte straks at gøre op for sit uheldige brud på protokollen ved at rose aftenens fødselar til skyerne.

- Han er vidunderlig. Han er pragtfuld, han er meget speciel, han er dyb, han er så fuld af kærlighed, meget intelligent, meget vis. En rigtig god ven, slog hun fast.

Hurtigt ind til festen... Foto: Mogens Flindt

Walk of shame

Få minutter senere stod det dog klart, at Caroline Fleming ikke stod for aftenens største tidsmæssige fadæse.

Joachims ven Bendt Wedell og hans kone, Pernille, kom nemlig endnu senere, og deres chauffør blev straks gennet væk fra pladsen foran den røde løber, hvor Joachim og familien ankom ganske kort efter. Og kongelige skal naturligvis ikke risikere at holde i kø.

Så lensgreven, der ellers er født ind i overklassen og hvis investeringer indbragte et millionbeløb sidste år, måtte parkere et stykke fra indgangen og småløbe med sin kone bag om den røde løber for at tiltrække sig mindst mulig opmærksomhed.

Dronningen, der stod klar i døren for at modtage sine sønner, smilede til dem, men sagde ikke et ord.

Akavet... Stemningen så ikke just ud til at være i top mellem Bendt og Pernille Wedell. Foto: Mogens Flindt

Og så kom hædersgæsten Joachim sammen med prinsesse Marie, prins Nikolai, prins Felix, prins Henrik og prinsesse Athena, der alle var trukket i deres stiveste puds.

Alle stillede smilende op til foto, og Joachim slog fast, at dagen havde været 'meget dejlig afslappende'.

Joachim med sin familie. Foto: Mogens Flindt

Sammen gik de op ad trappen og blev modtaget af en smilende Daisy.

Tillykke, min dreng. Foto: Mogens Flindt

Hej, hej... Foto: Mogens Flindt

Prins Nikolai afslører hemmelighed

Og alle vinkede glade, den store port blev lukket bag dem, og festen kunne gå i gang. Eller sådan tænkte pressefolkene på den røde løber i hvert fald og gjorde mine til at pakke sammen.

Men så... sørgede Nina Wedell-Wedellsborg og hendes mand, Peter Aandahl, for at skabe hattrick i kategorien 'brud på kongelig etikette'.

Også her var der mærkbar dårlig stemning, og selvom Wedell-Wedellsborg stillede op til foto - og i skyndingen nåede at glemme sin telefon på bagsædet - ja, så hastede manden ind uden at gøre ophold.

Hvordan festen forløber for selskabet som helhed og de stakkels tidsoptimister i særdeleshed, vides ikke, da den holdes rent privat.

Men måske kan de trøste sig ved, at de ikke er de første, der er kommet for sent til fest på slottet - spørg bare Medina og Thure Lindthardt.

Sikkert er det dog, at der er mulighed for at styrke sig på vine fra Château de Cayx.