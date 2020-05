Pilou Asbæk flår motor af båd

Pilou Asbæk må have hældt mere spinat indenbords end Skipper Skræk, da han fredag hoppede ombord på sin nye båd og stævnede ud med sin far, Jacob Asbæk, og en af sine gode kammerater for første gang.

Da den populære skuespiller overtog styringen af den lille motordrevne båd, knækkede motoren af båden og faldt med et plask i vandet.

På Instagram skriver Pilou Asbæk om den absurde oplevelse i sin nye båd.

'Okay. Jeg skal fortælle jer en historie. Sidste år købte vi et hus på landet. Ønskede at komme væk fra byen. Jeg havde en idé om, at jeg var i et med naturen. Bare leve som en fri ånd. Plus kvalitetstid med familien. En anden ting jeg ønskede, var en lille båd, så vi kunne fiske og slappe af. Jeg kan huske, at jeg gjorde det med min far, da jeg var barn og ELSKEDE det. Så min datter skulle have de samme glade minder,' skriver den 38-årige skuespiller.

Men livet som bådejer startede altså noget anderledes, end Pilou Asbæk havde drømt om. På den første tur sejlede hans kammerat båden de første 25 minutter.

'Så ville jeg prøve det ... efter 1 minuet og 47 sekunder gjorde jeg noget mærkeligt. ..og hele bagenden af ​​båden faldt af. Blup sagde det! Og væk var motoren,' skriver Pilou Asbæk.

Ironisk skriver han, at han frygtede, at hans tid var kommet.

'Jeg troede, jeg ville dø ... faktisk gjorde jeg ikke ... Jeg begyndte bare at grine og følte mig som den største idiot i verden. Gudskelov kom vores gode ven TIM os redning og fik os sikkert hjem.'

Moralen i den van(d)vittige historie er ifølge Pilou Asbæk klar.

'Du kan tage manden ud af byen, men ikke byen ud af manden.'

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til sejlturen af Pilou Asbæk.