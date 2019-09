Pilou Asbæk køber beskedent sommerhus

Efter successen som jernpirat og dragedræber i den populære HBO-serie 'Game Of Thrones' har Pilou Asbæk nu tilsynealdende fået lidt bedre tid til at intressere sig for at investere i fast ejendom.

I hvert fald er Asbæk og hustruen Anna Bro blevet de nye ejere af et sommerhus i Nordsjælland - nærmere bestemt i Jægerspris i Hornsherred. Det oplyser boliga.dk.

Sommerhuset er blevet deres for 1.350.000 kroner. Hvilket er 55.000 kroner mere end den pris, der stod på salgsopstillingen.

Hurtige handler

Ikke nok med at sommerhuset blev solgt dyrere end udbudsprisen, så nåede det også kun at være til salg i 12 dage, før det blev solgt.

Pilou Asbæk og Anna Bro for øvrigt er vant til at håndtere hurtigere handler.

I 2017 solgte de deres daværende Nørrebro-lejlighed på blot fire dage og til 200.000 kroner over udbudsprisen. I dag bor parret på Christianshavn. Se Pilous Asbæks gamle lejlighed her

