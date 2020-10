Pinlig brøler: - Det var helt forfærdeligt

Det går ikke stille for sig i torsdagens udgave af 'Forsidefruer', hvor fruerne har forberedt en quiz om Janni Ree.

Her kommer der nemlig en række pinlige sandheder på bordet.

I quizzen kommer det blandt andet frem, at Janni Ree i en brandert kom til at glemme sin søn Victor, der dengang var nyfødt, i en taxa.

- Jeg havde ikke drukket i ni måneder, og så var jeg ude og få lidt at drikke, og så tog jeg en taxa hjem. Så havde jeg glemt Victor i taxaen i liften, og så kom han tilbage: 'Du har glemt dit barn', siger Janni, mens de andre kvinder ikke kan holde latteren tilbage.

Forsidefrue forklarer: Derfor er de med

Til Ekstra Bladet fortæller Janni Ree mere om episoden:

- Jeg havde været hos min farbror og hygge mig, og da jeg skulle hjem, kunne jeg mærke, jeg havde fået meget at drikke. Jeg sad bagved, hvor jeg også havde liften. Da jeg går ud, vælter jeg ud af taxaen, og så glemmer jeg at tage liften med. Han når at køre lidt frem, før han stopper og råber til mig, at jeg har glemt mit barn, siger Janni Ree med et stort grin og fortsætter:

- Jeg er jo generelt meget forvirret, og på det tidspunkt var jeg ikke så bange, og jeg havde lige fået Victor. Han overlevede, og taxamanden passede godt på ham.

Janni Ree løfter dog i den forbindelse sløret for, at det ikke er første eller sidste gang, at hun har glemt sit barn.

- Jeg har også tidligere glemt min datter, Nathalie, i en tøjbutik inde på Strøget. Jeg havde min søster med, og vi gik videre i en anden butik, og så sagde min søster pludselig: 'Hvor er Nathalie?' Hun lå så og sov inde i butikken, griner Janni Ree, der ligeledes fortæller, at hun også en gang har glemt Victor, da hun skulle ud og leje en film i Blockbuster.

Janni Ree er endnu en gang aktuel i 'Forsidefruer' sammen med blandt andre Amalie Szigethy. Foto: Jonas Olufson

Griner ad det

- Hvordan har du det med det? Har du ikke dårlig samvittighed?

- Jeg vælger at grine ad det, og jeg synes ikke, det er pinligt. Jeg er bare forvirret, og de overlevede jo allesammen. Jeg tror, det er sket for mange, det er bare ikke så mange, der vil sige det højt.

Det er dog ikke den eneste pinlige episode, som 'Forsidefruerne' taler om i torsdagens afsnit.

Her kommer de nemlig også ind på, at Janni Ree, da hun som ung skulle have en abort, endte med at ringe det helt forkerte sted hen.

Forholdet sat på prøve

- Jeg bor i USA på det her tidspunkt, og jeg var blevet gravid. Jeg ville ikke have et barn mere, for det var ikke så længe siden, jeg havde fået Nathalie, siger hun og tilføjer:

- Jeg ringer så til, hvad jeg tror er lægen, og jeg taler om mit underliv forfra og bagfra, og den får hele armen, og så bliver der helt stille. Så siger manden i den anden ende på engelsk: 'Undskyld, men det er altså din tandlæge,' siger Janni Ree med et grin.

Siden da har hun været flov over episoden, fortæller hun.

- Jeg var så flov, da jeg kom til tandlægen efter det. Han sad og grinte og vidste alt om mit underliv. Det var ikke rart. Det var helt forfærdeligt, griner hun.

- Jeg har aldrig været så flov i mit liv, og jeg er det stadig, når jeg tænker på det. Men det viser jo igen, hvor forvirret jeg er. Men jeg tager det med et smil.